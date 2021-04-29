PROFIT Retail Day 2021 29.04.2021 Фоторепортаж с конференции Profit Retail Day 2021, посвященной цифровизации сектора торговли в Казахстане. Свежие новости PROFIT Retail Day 2016 — рецепт «умных» продаж в кризис Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле На PROFIT Retail Day 2016 обсудят увеличение продаж в условиях кризиса PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле На PROFIT Retail Day 2016 обсудят увеличение продаж в условиях кризиса PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2018 Panasonic тестирует систему распознавания лиц для оплаты товаров Больше новостей Статьи Тренды ритейла: мир и Казахстан Система автоматизации торговли Set Retail: экспертный обзор — в помощь ритейлеру Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Тренды ритейла: мир и Казахстан Система автоматизации торговли Set Retail: экспертный обзор — в помощь ритейлеру Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Больше статей