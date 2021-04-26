Система автоматизации торговли Set Retail: экспертный обзор — в помощь ритейлеру

Гендиректор ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» о преимуществах и нюансах российского кассового решения.

Алматинская компания «ПРОСИСТЕМЫ» уже 10 лет внедряет программные решения и поставляет торговое оборудование для ритейлеров Казахстана — и постоянно ищет новые возможности развития бизнеса клиентов за счет цифровых технологий. В 2016 году компания начала активное внедрение онлайн-кассы «Программный фискализатор 3.0.1.», которая показала свою надежность и стабильность. В 2019 году в компании увидели, что ритейл готов к переходу на новый уровень — к оптимизации рутинных процессов и новым технологиям, например, самообслуживания. Как результат, одна из лидирующих в России кассовых систем Set Retail теперь доступна ритейлерам Казахстана — ее уже используют магазины A-Store, «Радуга Вкуса», MyMart и другие.

В этой статье Антон Славиковский, генеральный директор компании «ПРОСИСТЕМЫ», делает краткий обзор решения — какие преимущества были подтверждены на практике и почему компания рекомендует эту систему ритейлерам.

Готовая функциональность «из коробки»

При работе с розничными сетями мы часто слышим от коллег о ситуациях, с которыми им приходится справляться. Нужно постоянно следить за обменом данными между учетной и кассовой системами: контролировать, загрузились ли на кассы товары с ценами, а обратно — данные о продажах. Настройка маркетинговой акции зачастую становится таким сложным процессом, что магазины могут реализовать только примитивные массовые акции, которые снижают прибыль. Добавление новой функциональности становится длительным и трудоемким процессом, который не всегда заканчивается желаемым результатом. При этом с ростом масштаба бизнеса эти ситуации начинают кратно расти и превращаются в серьезные ограничения для развития. Эти моменты решены уже в базовой функциональности Set Retail.

Решение уже интегрировано с оборудованием мировых производителей, просто интегрируется с ERP и другими информационными системами ритейлеров за счет готовых плагинов, модулей интеграции и открытого API. Можно встраивать систему в существующую архитектуру без существенных изменений IT-ландшафта.

Что входит в базовую функциональность Set Retail

Кассовый модуль — современное комфортное пространство для работы кассира, в котором ведется расчет покупателей. Все действия кассира продуманы до мелочей, система сама ведет его по процессу, предупреждая ошибки, благодаря этому время сокращается обучения кассиров (до одного часа), а скорость обслуживания покупателей повышается — до 300% при переходе с самописных систем, по сравнительным замерам на магазинах.

Контроль операционного дня. Модуль операционного дня — это рабочее место кассиров, администратора торгового зала, заместителя директора магазина. Здесь хранятся документы по всем финансовым операциям и контролируется отсутствие расхождений, своевременно выгружаются корректные данные о продажах во все внешние системы.

Программа лояльности. Модуль лояльности позволяет централизованно управлять акциями, купонными и бонусными программами ритейлера, применять единые условия лояльности для всех каналов продаж. В системе больше 200 скидочных механик и постоянно появляются новые, которые маркетолог сможет настроить сам в простом конструкторе акций, не обращаясь в ИТ-службу компании. После настройки акции, она автоматически появится на кассах. В системе реализована возможность offline-расчета скидок, благодаря которой при отсутствии канала связи покупатель не уйдет без покупки.

Управление весами. Весовой модуль загружает цены на весы всех популярных моделей. Поддерживает акционные цены, автоматически очищает память весов от товаров с закончившимся сроком цены — так, чтобы данные в ценниках и на кассе всегда совпадали.

Архитектура решения. Set Retail разработан таким образом, что не нужно контролировать обмены между кассами. При этом касса может работать автономно какое-то время и у вас будут начисляться бонусы по картам лояльности. Когда связь восстановится — касса самостоятельно синхронизируется с сервером. Удобная консоль администрирования позволяет без установки дополнительных программ полностью управлять кассой.

Подытоживая: уже в базовой функциональности системы есть все необходимое для удобного администрирования, для ускорения обслуживания и проведения мощных маркетинговых мероприятий по удержанию и повышению лояльности покупателей.

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Мы обратили внимание на Set Retail как на сильное решение в своей рыночной нише. Система постоянно развивается, насчитывая 150 тысяч инсталляций в 300 торговых сетях стран СНГ — России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, используется российскими ритейлерами в Германии и Австрии. Многие процессы, о которых порой даже не задумываешься, в Set Retail уже отлажены, реализованы и дают экономический эффект

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Соответствие законодательству Казахстана

Set Retail 10 интегрирована с онлайн-кассой «Программный фискализатор 3.0.1.» и полностью соответствует всем требованиям закона, уже сейчас на кассах самообслуживания доступен интерфейс на казахском языке. Программа готова и работает с маркированной табачной продукцией. Разработчик учитывает все законодательные изменения, оперативно и бесплатно вносит такие доработки в продукт («Клиенты Set Retail в Казахстане первыми перешли на новую ставку НДС»). Система позволяет указать минимальный возраст для продажи любого товара и напоминает кассиру проверить возраст покупателя по удостоверению.

В скором времени нас ждет изменение протокола работы ОФД для взаимодействия с модулем «Виртуальный склад» в информационной системе «Электронных счетов-фактур» (ИС ЭСФ). Выход версии Set Retail с поддержкой списания товара с «Виртуального склада» уже запланирован.

Дополнительные преимущества для ИТ

Тезисно о том, на что обращает внимание ИТ-директоров сам вендор:

За счет высокой скорости, понятного интерфейса и индивидуальной настройки под клиента Set Retail 10 ускоряет обслуживание покупателей — до 3 раз при переходе с самописных систем.

Централизованное управление оборудованием, процессами, системой лояльности и обновлением торговой сети. Сеть на 9000 касс обновляется за 1-2 дня силами одного инженера.

Нет необходимости использовать сервера в магазинах за счет двух типов архитектуры. 9000 касс под управлением 1 сервера — одно из действующих внедрений. Внутри системы только бесплатные компоненты (Linux, PostgreSQL). Каждый месяц выходит релиз с новыми возможностями. Все обновления бесплатны.

Транспортная шина данных позволяет быстро и без сбоев загружать справочники на кассы и выгружать данные о продажах в сетях любого масштаба. Построена на технологиях горизонтального масштабирования в кластере и не станет узким звеном в IT-инфраструктуре при росте торговой сети.

Готовая интеграция с внешними системами: 1С: Управление торговлей, АСТОР: Торговая сеть; 1С: Комплексная автоматизация, 1С-Рарус: Торговый комплекс, SAP и другими.

Есть ли у системы недостатки?

Пожалуй, отмечу, что Set Retail работает на бесплатной операционной системе Linux. Это, конечно, дает большое преимущество в стоимости и особенно в надежности работы, но также требует компетенций в основах администрирования Linux-систем. Как вариант — можно подготовить своих специалистов или воспользоваться приоритетной поддержкой с гарантированным SLA и набором метрик автоматического мониторинга работоспособности кассы. В остальном это проверенное и мощное решение, которое имеет большие перспективы на нашем рынке.

Встроенные инструменты для развития бизнеса и сокращения издержек ритейлера

В начале 2021 года проект по переходу на Set Retail сети «Глобус» победил в номинации «Лучший ИТ-проект в ритейле» по версии ИТ-сообщества GlobalCIO. Это был интересный и сложный проект с заменой сильно кастомизированной зарубежной системы. Каждый проект внедрения практически неизбежно влечет за собой ускорение обслуживания и экономию для ритейлера. Приятно, что эта практика доступна ритейлерам Казахстана.

О конкретных инструментах для сокращения издержек и внедрения нового покупательского опыта я расскажу в следующей статье. Будет практика и кейсы — как ритейлеры экономят и развивают бизнес с Set Retail.