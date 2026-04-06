Hyper Cloud как фундамент цифрового суверенитета: как Beeline Казахстан развивает облачную инфраструктуру

Рынок облачных сервисов в Казахстане демонстрирует устойчивый рост.

По оценкам отраслевых аналитиков, его объем может превысить 257 млрд тенге к 2029 году, что отражает растущий спрос со стороны бизнеса и государства на вычислительные мощности, особенно на фоне развития искусственного интеллекта и работы с большими данными. При этом инфраструктура уже близка к высокой загрузке, что усиливает потребность в локальных центрах обработки данных.

На этом фоне телеком-операторы уже давно выходят за рамки традиционных услуг связи, развивая направления облачных решений и цифровых сервисов. Один из таких примеров — стратегия Beeline Business, представленная на прошедшей недавно в Алматы конференции PROFIT Cloud Day.

Компания развивает облачное направление как часть более широкой экосистемы для бизнеса. Beeline Business выступает не просто как провайдер доступа к ресурсам глобальных гиперскейлеров вроде Microsoft и Amazon, но и как полноценный партнер, способный предоставить проектирование инфраструктуры, обеспечить миграцию данных в облако и последующую техническую поддержку. Особую ценность для заказчиков представляет возможность использования высокопроизводительных мощностей на базе графических процессоров NVIDIA H200 и L40S, что открывает перед казахстанскими компаниями двери в мир продвинутого искусственного интеллекта и сложной аналитики больших данных.

Ключевым элементом этой стратегии является облачная платформа Hyper Cloud, созданная для хранения и обработки данных внутри страны. Она позволяет компаниям размещать свои данные и IT-системы в Казахстане и соблюдать требования законодательства в области персональных данных.

«Hyper Cloud — это не просто отдельный сервис, а часть экосистемы группы компаний. Мы последовательно развиваем это направление и создаем надежные дата-центры в Казахстане. Первый камень нового центра обработки данных был заложен в конце прошлого года, и уже в первом квартале 2027 года планируется запуск полноценного ЦОД уровня Tier III в Алматы», — рассказал Турар Оспанов, директор по развитию направления IT Solutions в Beeline Казахстан.

Следующим шагом станет строительство аналогичного объекта в Астане (к четвертому кварталу 2027 года). Это позволит обеспечить географическое резервирование и беспрецедентную отказоустойчивость для крупнейших государственных и финансовых организаций.

«Hyper Cloud был создан как для ускорения внутренних процессов самого Beeline и обеспечения бизнеса облачными сервисами, так и для внешнего рынка. Его целевая аудитория — это весь B2B сегмент, включая малый, средний, крупный бизнес и квазигоссектор. Hyper Cloud — не просто облачный провайдер, это полноценная экосистема для цифровой трансформации бизнеса», — добавил Т. Оспанов.

Портфель услуг Hyper Cloud Solutions включает широкий спектр предложений, от базовых инфраструктурных сервисов до специализированных высокопроизводительных вычислений. Среди них — предоставление виртуальных ІТ-ресурсов по моделям IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service), а также специализированные услуги, такие как BaaS (Backup as a Service) и DraaS (Disaster Recovery as a Service). Это позволит клиентам не только оптимизировать свои операционные расходы, но и сосредоточиться на основных бизнес-процессах, передав задачи по обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры провайдеру.

А для компаний, чьи рабочие нагрузки требуют прямого и безопасного соединения с мировыми облаками, Beeline Business предлагает специализированные решения вроде Azure ExpressRoute и AWS Direct Connect. Эти сервисы позволяют организовать приватный канал связи в обход публичного интернета, что гарантирует минимальные задержки и стабильность передачи данных даже в условиях глобальных сбоев в сети.

Турар Оспанов отметил, что такие продукты особенно востребованы в нефтегазовом секторе и среди банков второго уровня, где любая задержка в передаче информации может повлечь за собой критические риски.

Отдельное направление — интеграция глобальных облачных решений в локальную инфраструктуру. Такие технологии, как AWS Outpost и Azure Local, позволяют запускать сервисы международных провайдеров внутри Казахстана — на мощностях заказчика или в дата-центрах Beeline. При этом данные остаются внутри страны, что помогает соблюдать требования законодательства.

«Вопросы доверия и прозрачности остаются ключевыми при работе с облачными сервисами. Мы фиксируем гарантии уровня обслуживания в договорах и даем клиентам возможность проверять работу инфраструктуры, проводить аудит и контролировать ее надежность», — отметил Турар Оспанов.

В компании также отмечают, что облачное потребление в Казахстане продолжает расти, а аренда ресурсов у профессионального провайдера все чаще оказывается выгоднее, чем создание собственной инфраструктуры. Для новых клиентов Beeline Business предусмотрены специальные условия, включая скидку до 50% на услуги Hyper Cloud в первые три месяца и льготные условия на продукты Microsoft.