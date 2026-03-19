PROFIT Cloud Day 2026: Казахстан на пути к «Долине ЦОДов»

Эксперты обсудили стратегию выживания казахстанского рынка дата-центров. В фокусе — адаптация облаков под требования экономики искусственного интеллекта и растущие цены на инфраструктуру.

13 марта в Алматы прошла 10-я ежегодная B2B-конференция PROFIT Cloud Day, где обсуждаются реалии и проблемы использования цодов, облаков и больших данных в Казахстане. Конференция — одна из крупнейших площадок в Центральной Азии, где встречаются вендоры и эксперты облачных технологий и серверной инфраструктуры. PROFIT Cloud Day собрал более 300 гостей офлайн, а прямую трансляцию посмотрело несколько тысяч человек. В 2026 году фокус обсуждений сместился с простого «переезда в облако» на глубокую оптимизацию и безопасность, а также на текущие вызовы, когда стоимость инфраструктуры значительно выросла.

Мероприятие открыл Аскар Пернебеков, руководитель Управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК. Он рассказал о перспективах развития публичных облачных сервисов и коммерческих центров обработки данных в стране.

Рынок облачных сервисов Казахстана демонстрирует впечатляющую динамику: среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2025 год составил 26%. Ожидается, что по итогам 2025 года объем рынка достигнет 117,6 млрд тенге, а к 2029 году этот показатель вырастет до 257 млрд тенге. В структуре рынка на 2025 год лидирующее положение занимают приложения SaaS (44%, 51 млрд тг.) и инфраструктурные решения IaaS (36%, 42,8 млрд тг.), при этом сегменты PaaS и системного ПО SaaS составляют 12% и 8% соответственно.

Параллельно с облачными сервисами активно развивается рынок коммерческих ЦОД. К 2025 году емкость всех ЦОД в стране составила 4009 стоек при высоком коэффициенте загрузки в 91%. Прогнозы на 2029 год — рост до 7110 стоек. Это обусловлено ежегодным увеличением емкости на 12%. Основными драйверами такой трансформации выступают развитие искусственного интеллекта (AI и GenAI), формирующее спрос на GPU-инфраструктуру, а также переход бизнеса к гибридным и мультиоблачным архитектурам.

Законодательная база устанавливает строгие требования к локализации персональных данных граждан на территории РК и внедряет стандарты безопасности для коммерческих ЦОД. Для дальнейшего роста эксперты рекомендуют участникам рынка смещать фокус в сторону платформенных сервисов (PaaS), развивать специализированные AI-облака и внедрять практики FinOps для прозрачного управления затратами клиентов. Казахстану предстоит масштабное строительство новых дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки, что превратит облачную инфраструктуру в ключевую стратегическую ИТ-платформу региона.

К слову, напомним — Казахстан собирается строить «Долину ЦОДов» стоимостью 30 млрд долларов в Павлодарской области. Там будут размещены вычислительная инфраструктура, облачные сервисы и мощности для работы с ИИ. Под строительство выделены участки общей площадью 1,4 тыс. га. Проектный потенциал кампуса составляет до 1 ГВт, а на первом этапе подготавливаются мощности до 100 МВт.

Интересно сравнить казахстанскую статистику с нашими ближайшими соседями. О том, как выглядит российский рынок больших данных и ИИ, рассказал Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных РФ.

«Рынок демонстрирует стремительную динамику: по итогам 2024 года его объем достиг 433 млрд рублей, показав рост в 33%, что в 1,5 раза превышает общие темпы развития ИТ-отрасли. Наиболее активный прирост зафиксирован в сегментах аналитики и DaaS (41%), а также ИИ-платформ (39%) и прикладного ПО (35%). В структуре рынка доминируют услуги аналитики и DaaS (133 млрд руб.) и ИТ-услуги (105 млрд руб.), при этом значительная доля приходится на ИТ-инфраструктуру (67 млрд руб.) и платформенные ИИ-сервисы (46 млрд руб.)», — поделился спикер.

По его словам, к 2030 году ключевым фактором технологического суверенитета станет использование синтетических данных, объем которых будет расти быстрее всех остальных категорий: к 2028 году их доля в обучении ИИ может достичь 80% против текущих 20%. Ожидается фундаментальная смена парадигмы — переход дата-брокеров от продажи данных к созданию сложных ИТ-сервисов и отраслевых экосистем.

«Такая кооперация внутри бизнес-сообществ признается следующим этапом цифровой трансформации, который потребует масштабного обновления технологического стека и адаптации существующих бизнес-моделей под нужды экономики данных», — заключил Илья Кананыкин.

Цены — космос? Экономика облаков

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия, посвященная самым острым вопросам облачного рынка Казахстана — от «космических» цен до дефицита мощностей под задачи ИИ. Модератор конференции Илларион Овчаров задал тон обсуждению, напомнив, что еще недавно облака предлагались как более дешевая альтернатива собственной инфраструктуре, однако сегодня тренд меняется. Если раньше облако было синонимом экономии, то сегодня многие заказчики начали задумываться о возврате к собственным ЦОДам.

Тахир Такабаев, директор дата-центра Ahost, подчеркнул, что вопрос не столько в «космических» ценах провайдеров, сколько в стоимости капитала в стране: «Ставка коммерческого кредита сегодня достигает 25%. Это значит, что за четыре года я должен отдать две цены объекта. К этому добавляется инфляция и рост тарифов на электроэнергию, которые за прошлый год выросли в два раза — с 20 до 40 тенге. Мы работаем в условиях, когда стоимость денег диктует конечную цену услуги».

А вот Турар Оспанов, директор по развитию Beeline Казахстан, не согласился с тезисом о дороговизне, отметив, что казахстанские цены остаются конкурентоспособными даже в сравнении с мировыми гигантами: «Мы предлагаем ресурсы GPU (например, L40S или H200) по часам. Цена за L40S составляет около 800 тг в час, за H200 — 1000 тг. При этом мировые цены на H200 в розницу составляют в среднем $2,5 (около 1200-1300 тг). Наши условия позволяют местным компаниям эффективно тренировать модели внутри периметра страны».

Никита Красулин, генеральный директор и сооснователь PS Cloud Services, озвучил тревожный прогноз для рынка, связанный с глобальным дефицитом комплектующих: «С сентября-октября прошлого года из-за бума AI цены на оперативную память и SSD выросли в три раза. То, что стоило $100, сейчас стоит $300. Это неизбежно ляжет в стоимость облаков по всему миру, когда провайдеры начнут закупать новое железо. В этом году цены на облака будут расти „неприлично“ во всем мире». Эксперт также отметил, что уйти в покупку собственного железа (bare metal) не получится, так как цены на него растут синхронно, а вендоры могут поднять прайс на 30% за один день.

Одним из ключевых вопросов дискуссии стал выбор между арендой и строительством собственной инфраструктуры в таких условиях. Никита Красулин обозначил конкретный порог целесообразности для казахстанского рынка. Для МСБ и компаний с IT-бюджетом до $500 000 в год облако остается единственным логичным выбором, поскольку строительство собственного ЦОД требует не только денег, но и штата специалистов для прохождения сертификаций (испытания ГТС, соответствие PCI-DSS и т. д.), что для многих становится непреодолимым барьером.

Касым Мажен, Head of Department of Open Source Solutions (АО «Национальные информационные технологии»), поддержал идею гибридного подхода. По его мнению, внешние сервисы и сайты с плавающей нагрузкой лучше держать в облаке провайдера с настроенным автоскейлингом. А чувствительные данные или огромные объемы информации (где критична стоимость гигабайта) могут быть размещены в приватном облаке или на собственных СХД в формате colocation.

Если же говорить об ИИ, участники дискуссии сошлись во мнении, что классические ЦОД не готовы к нагрузкам, которые требуются для современных ИИ-вычислений. Никита Красулин привел пример: «Стойка в классическом ЦОДе рассчитана на 7-8 кВт. Один современный сервер с 8 картами (уровня B300 или H200) может потреблять те же 7-8 кВт. Если поставить 4 такие машины в стойку, потребление вырастет до 30-32 кВт, что уже в четыре раза превышает возможности стандартного оборудования. А если полностью заполнить стойку такими машинами (около 15 штук), потребление вырастет до 120 кВт. В Казахстане коммерческих ЦОД, способных выдержать такую плотность без специального водяного охлаждения, практически нет». То есть, налицо инженерная проблема: ИИ-нагрузка — это не просто «больше серверов», а принципиально иная плотность энергии, к которой текущий парк коммерческих ЦОДов в массе своей не готов.

Касым Мажен добавил, что «снежного кома» в сегменте обычных CPU-облаков не будет, но рынок GPU-облаков — это совершенно новая история, требующая строительства специализированных модульных площадок.

«На рынке облачных технологий происходит фундаментальная смена парадигмы: эпоха „CPU-first“ с ее виртуальными машинами и прерывистыми нагрузками уступает место эпохе „вычислительных фабрик“. Главное различие заключается в утилизации ресурсов. Если в традиционном облаке она составляет 30-50%, то AI-вычисления создают постоянное давление на инфраструктуру с загрузкой 70-95%. В этих условиях классическая модель „бесконечной эластичности“ и оплаты по факту потребления (Pay-as-you-go) становится экономически невыгодной, заставляя бизнес воспринимать GPU не как временный ресурс, а как стратегический актив и объект капитальных вложений», — говорит спикер.

Для эффективного масштабирования AI-проектов спикер рекомендует внедрять гибридную модель, разделяя гибкую среду для экспериментов в публичных облаках и постоянную производственную нагрузку на выделенных или локальных мощностях (On-Prem/Dedicated).

Касым Мажен также представил кейс Национального AI-кластера Alem AI, который включает 64 вычислительных узла и 512 GPU, обеспечивая переход от пилотных проектов к реальной Production-нагрузке. Инфраструктура проекта ориентирована на работу по модели LLM-as-a-Service для обслуживания потребностей государственных и коммерческих пользователей. Кластер позиционируется как единая распределенная «фабрика вычислений», где ключевым вопросом эффективности становится не количество видеокарт, а связность и пропускная способность сети для предотвращения простоя GPU.

В ходе дискуссии эксперты обсудили и роль государства в поддержке и регулировании отрасли.

Аскар Пернебеков, руководитель Управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи (Комитет телекоммуникаций МИИЦР РК), рассказал о мерах, которые предпринимает государство для сдерживания цен и развития инфраструктуры: «Государство прилагает усилия для сокращения расходов провайдеров. Например — создание специальных экономических зон, где предоставляются налоговые преференции, льготы на электроэнергию, воду и готовую землю. Также мы готовы рассматривать инвестиционные соглашения на уровне правительства для строительства новых ЦОД».

Представитель МИИЦР также выдвинул идею инфраструктурного шеринга между провайдерами (по аналогии с мобильными операторами), чтобы несколько игроков могли совместно использовать один объект, снижая общие затраты.

В целом, несмотря на 90% загрузку текущих мощностей в Казахстане и глобальный рост цен на чипы, эксперты сохраняют умеренный оптимизм касательно перспектив облачного рынка Казахстана. Однако они подчеркивают — рынку предстоит болезненная, но необходимая адаптация к требованиям AI-экономики, где ключом к успеху станут гибридная модель и энергоэффективные модульные решения.

Стратегии гибридных и мультиоблачных сред

На тему о гибридных архитектурах выступил Турар Оспанов, директор по развитию Beeline Казахстан. Beeline (группа VEON) завершает трансформацию из традиционного телеком-оператора в мультисервисного цифрового партнера. Обладая абонентской базой в 11,9 млн человек (по данным за 3Q25) и удерживая лидерство в сегменте IoT с более чем 1 млн подключенных устройств, компания инвестировала в экономику Казахстана свыше 2 млрд долларов. Сегодня Beeline Business предлагает концепцию «одного окна», объединяющую сервисы продуктивности, публичные облака и защищенные каналы связи для любых нагрузок — от офисной работы до критически важных бизнес-процессов.

«Ключевым инфраструктурным проектом 2025 года стало развитие Hyper Cloud на базе центра обработки данных в Алматы, соответствующего требованиям Tier III. Платформа охватывает направления IaaS, PaaS, BaaS, DBaaS и SaaS, включая GPU-облака для задач искусственного интеллекта и кибербезопасность от таких вендоров, как Fortinet, Kaspersky и Radware. В экосистему также интегрированы передовые AI-инструменты (Microsoft Copilot и Claude), что позволяет компаниям эффективно внедрять автоматизацию на базе больших данных. Стратегическое партнерство с глобальными лидерами, включая Microsoft и AWS, открывает доступ к более чем 200 облачным сервисам, позволяя предприятиям сократить операционные затраты на 30-40%. Особое значение для локального рынка имеет решение AWS Outposts, которое дает возможность запускать сервисы AWS непосредственно в локальной среде для создания стабильных гибридных архитектур», — рассказал представитель Beeline.

К слову, новым корпоративным клиентам Beeline Business предлагает 50% скидку на первые три месяца использования облачных ресурсов, обеспечивая быстрый выход на рынок при полном соответствии международным стандартам безопасности.

Инфраструктура, процессы, платформы

В условиях, когда технологии развиваются экспоненциально, а стоимость железа растет, бизнес вынужден искать инструменты, обеспечивающие гибкость и экономическую эффективность. Эксперты отмечают — традиционные подходы к построению инфраструктуры теряют актуальность, уступая место альтернативным платформам виртуализации, глобальным облачным сервисам и инновационным форматам развертывания ЦОД. Именно современные решения становятся залогом успеха, помогая компаниям сохранять конкурентоспособность и надежность в эпоху стремительной цифровой трансформации.

Юрий Дорофеев, начальник управления продуктами Казтелепорт, и Борис Красносельский, директор по развитию бизнеса Virtuozzo в Восточной Европе и СНГ, порассуждали о новой эре виртуализации и рассказали о том, какие платформы приходят на смену традиционным решениям.

В условиях высокой волатильности цен на серверные комплектующие (за последние 12 месяцев стоимость оперативной памяти DRAM выросла на 150%, а накопителей SSD на 100% относительно февраля 2025 года) бизнес остро нуждается в экономически эффективных инструментах. Стратегическое партнерство Kazteleport и Virtuozzo предлагает полномасштабный программный стек для построения инфраструктуры IaaS, PaaS и XaaS, обеспечивающий технологическую независимость и минимальную совокупную стоимость владения.

Инфраструктурно экосистема опирается на сеть центров обработки данных, сертифицированных по стандартам Uptime Institute Tier III Design и Facility, с максимальной мощностью стойки до 20 кВт. Пользователям доступна платформа самообслуживания SmartCloud, которая обеспечивает SLA на уровне 99,95%+ и бесшовную миграцию без незапланированных простоев с сохранением внешних IP-адресов. Система поддерживает широкий спектр сценариев: от управления контейнерами Kubernetes-as-a-Service до высокопроизводительных вычислений для ИИ через GPU Cloud на базе RTX PRO 6000.

«Интеграция проверенных международных решений Virtuozzo позволяет казахстанским предприятиям масштабировать бизнес, гарантируя надежность и кибербезопасность корпоративного уровня», — говорит Борис Красносельский.

Еще об одном партнерстве, которое открывает большие возможности для заказчиков, рассказал Николай Савинов, менеджер по развитию направления облачных сервисов MUK Group. В данном случае речь идет о сервисах AWS.

Группа компаний MUK активно развивает экосистему AWS, предлагая партнерам и заказчикам доступ к более чем 200 облачным сервисам. В Казахстане компания обеспечивает не только поставку решений, но и локальную экспертизу, включая поддержку по вопросам местного законодательства и предоставление финансовых инструментов, таких как кредитные линии. Особое внимание уделяется развитию компетенций: через платформу AWS Skill Builder и программы сертификации (от уровня Foundational до узкоспециализированных направлений) MUK способствует подготовке сертифицированных специалистов в регионе.

Ключевым вектором трансформации финансового сектора становится внедрение генеративного ИИ на базе инфраструктуры Amazon Bedrock и SageMaker. Реальные кейсы демонстрируют высокую эффективность: так, использование AI-ассистентов в банковской сфере позволяет оптимизировать ресурсы на 80%, а внедрение инструментов для анализа данных сокращает трудозатраты BI-аналитиков на 85%. Примеры таких организаций, как TBC Bank (запуск Space Neobank за 8 месяцев) и Astana International Exchange, подтверждают, что использование облачных моделей AWS обеспечивает беспрецедентную скорость вывода продуктов на рынок и высокую надежность при соблюдении требований по защите персональных данных.

Сергей Бобко, директор по региональному развитию Servercore, выступил с презентацией о том, как взять под контроль инфраструктурные расходы.

«Глобальный рынок публичных облачных сервисов демонстрирует устойчивый рост во всех сегментах (SaaS, IaaS, PaaS, BPaaS и Desktop-as-a-Service), однако упрощение доступа к ресурсам порождает проблему „скрытых“ расходов — забытых, неиспользуемых или избыточных мощностей, которые значительно раздувают ИТ-бюджет. В крупных компаниях с постоянными нагрузками и плановым масштабированием ручная проверка счетов становится неэффективной из-за высокого риска ошибок и запоздалой реакции на перерасход. Стратегическим решением является внедрение процессов FinOps, основанных на цикле „Информирование — Оптимизация — Эксплуатация“, где контроль достигается через глубокую автоматизацию: интеграцию API облачной платформы с системами мониторинга (Grafana, Zabbix) и BI-инструментами (Power BI, Metabase). Это позволяет анализировать данные в реальном времени, мгновенно получать уведомления об аномалиях (например, о пиках потребления, превышающих медиану на 30%) и минимизировать „сюрпризы“ в финальных счетах, — говорит Сергей Бобко. — Автоматизация контроля обходится дешевле человеческого ресурса и позволяет команде сфокусироваться на развитии продукта, а не на рутинном аудите. Ключевым элементом становится юнит-экономика: понимание стоимости инфраструктуры в привязке к бизнес-результатам. Такой подход превращает облачные расходы из непредсказуемой статьи затрат в прозрачный и управляемый бизнес-процесс, где первая версия системы мониторинга может быть собрана в кратчайшие сроки без привлечения большой команды».

А Николай Королев, директор ТОО «Амперэль», поднял серьезную проблематику актуальности железа и ресурсов дата-центров: «Пока вы строите ЦОД — требования рынка уже выросли вдвое. Как не терять мощности и деньги?».

«Мировая отрасль центров обработки данных демонстрирует стремительный рост: при среднегодовом темпе в 15,5% количество серверных стоек к 2029 году достигнет 14,2 млн единиц, а потребляемая ИТ-нагрузка — 71 тыс. МВт. В условиях экспоненциального развития технологий инфраструктура становится „узким местом“: если интернету потребовалось семь лет для массового признания, то генеративному ИИ — всего два месяца. Традиционное строительство не успевает за рынком, что создает дефицит мощностей и требует перехода к новым форматам развертывания», — говорит Николай Королев.

Решением проблемы становятся контейнерные и модульные ЦОД, которые позволяют значительно сократить сроки ввода в эксплуатацию благодаря возможности быстрого проектирования и сборки. В отличие от классических решений со средней мощностью 5-10 кВт на стойку, новые модульные системы Amperel обеспечивают среднюю мощность 15 кВт с возможностью повышения до 22 кВт на стойку. Линейка включает как фиксированные контейнерные конфигурации на 4, 6 или 8 стоек, так и масштабируемые модульные залы емкостью от 10 до 60 стоек. Такой подход исключает необходимость капитального строительства, позволяет гибко масштабировать ресурсы и существенно снижает как капитальные, так и эксплуатационные затраты.

Дмитрий Мишин, CTO в Научно-исследовательском центре «Metod-X», озвучил еще одну актуальную проблему, заявив о грядущем «инфраструктурном кризисе». К концу 2026 года объем создаваемых данных достигнет 150-180 зеттабайт, а к 2030 году этот показатель вырастет в 2-5 раз, достигнув отметки в 1000 зеттабайт. При этом возможности физического хранения существенно отстают от темпов генерации контента. Разрыв между создаваемыми и сохраняемыми данными увеличится с текущих 1:8 до 1:12 к 2030 году. В этих условиях эволюция методов передачи данных становится критической необходимостью.

«Протокол MTP (MetodX Transfer Protocol) предлагает смену парадигмы: отказ от концепции файла как неделимой единицы в пользу математических структур и вычисляемых представлений данных. Внедрение MTP позволяет радикально оптимизировать затраты на инфраструктуру, обеспечивая сокращение операционных расходов на хранение до 80% за счет исключения избыточности и повторений. Технология демонстрирует максимальную эффективность в сегментах Big Data, аналитических „озер“ и медиа-платформ, где дублирование контента наиболее высоко. Протокол позволяет до 50% снизить количество повторных вычислений и операций ввода-вывода (I/O), что пропорционально уменьшает энергопотребление ЦОД. Переход на MTP — это не просто оптимизация, а фундаментальная трансформация принципов цифрового мира, позволяющая мгновенно восстанавливать данные и обеспечивать их безопасную передачу в изолированных системах», — рассказывает Дмитрий Мишин.

Александр Фролкин, коммерческий директор PS Cloud Services, и Илья Конаныхин, руководитель платформенной разработки New Auto, представили кейс модернизации сервиса New Auto на основе облачной платформы PS Cloud.

Изначально проект базировался на монолитном Ruby on Rails приложении, развернутом на трех VPS, где отсутствие выделенной команды администрирования и процессов патчинга безопасности создавало риски для отказоустойчивости. Решением стал переход к контейнеризации на базе Docker и развертывание в кластере Kubernetes, что позволило четко разграничить зоны ответственности между Dev и Ops, закрепив за Docker-образом статус границы ответственности.

«Решение реализовано в виде кластера из трех физических серверов с репликацией основных баз данных и Redis, а также использованием арбитра для автоматического переключения нагрузки. Внедрение CI/CD пайплайнов и приватного Docker-registry позволило трансформировать монолит в мультитенантную систему, работающую в трех регионах (Казахстан, Россия и Узбекистан) на базе единой кодовой базы», — рассказал Александр Фролкин.

«В результате New Auto получила стандартизированную инфраструктуру с автоматическим масштабированием и ускоренными релизами, опирающуюся на высокоскоростное оптическое кольцо 100 GbE в Алматы, сертифицированную по стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001-2023», — добавил Илья Конаныхин.

Сергей Черномырдин, руководитель команды по развитию Lakehouse-платформы в сети магазинов Магнит, представил опыт соседей и рассказал о переходе крупного ритейлера к Lakehouse. Обслуживая 18 млн покупателей ежедневно и управляя более чем 32 тысячами магазинов, ритейлер переходит от разрозненных хранилищ к единой концепции Lakehouse. Текущая инфраструктура DWH, обеспечивающая корпоративную отчетность для 10 тысяч пользователей и поддерживающая более 3 тысяч витрин, сталкивается с вызовами низкой унификации и длительного цикла разработки новой функциональности, достигающего 50 дней. Внедрение современной лямбда-архитектуры уже позволило сократить показатель Cycle Time до 2 недель (один спринт) и предоставить бизнесу 110 «песочниц» для прототипирования.

«Стратегический вектор развития Magnit Omni направлен на построение облачной Data Platform, объединяющей Data Lake и Mesh-архитектуру. Реализация проекта строится на принципах Zero Code и Metadata Based подхода, что позволяет внедрять инструменты самообслуживания для конечных потребителей данных. Несмотря на ограничения по скорости и сложности регулярных доработок фреймворков, мы успешно мигрировали около тысячи сущностей из 60 систем в облачную среду. Синергия On-Prem и Cloud решений, а также фокус на AI-Adoption, позволили не только оптимизировать операционные затраты, но и значительно ускорить вывод новых аналитических продуктов на рынок», — рассказал Сергей Черномырдин.

Управление данными и AI-ready инфраструктура

С развитием искусственного интеллекта требования к инфраструктуре данных резко возросли. На PROFIT Cloud Day 2026 обсудили, как подготовить корпоративные данные для обучения нейросетей, использование объектных хранилищ (S3) для работы с большими массивами неструктурированной информации, а также инструменты для быстрой аналитики и обработки данных в реальном времени.

Наталья Матасова, Senior AI Workforce Digital Specialist (Microsoft Central Europe), рассказала об ускорении ИИ-трансформации с M365 Copilot и агентами. Использование Microsoft 365 Copilot трансформирует рабочую среду в систему, управляемую через ИИ-агентов, число которых, по прогнозам, к 2028 году достигнет 1,3 млрд. Ключевым элементом стал слой Work IQ, который анализирует файлы, почту и стиль работы пользователя для выдачи контекстных инсайтов. Обновленная платформа базируется на модели GPT-5.2 в двух режимах — Instant для быстрых задач и Thinking для глубокой аналитики. С конца 2025 года система получит функции долгосрочной памяти и расширенной персонализации ответов.

В экосистему внедряются специализированные Microsoft Agents. Researcher и Analyst уже доступны для сложной аналитики, а функции Interpreter и Facilitator автоматизируют перевод и модерацию встреч. В рамках программы Frontier запускается Agent Mode для Excel и PowerPoint, позволяющий ИИ напрямую редактировать таблицы, формулы и дизайн слайдов. Конечная цель стратегии — переход от базовых ассистентов к автономным цифровым коллегам, способным самостоятельно вести бизнес-процессы под контролем человека.

Тлек Адамжанов, Presale-архитектор VK Tech, выступил с презентацией о том, как единая облачная среда VK Cloud объединяет данные, ML и вывод моделей в продакшн. VK Cloud выступает в роли интеллектуального «движка» для современного бизнеса, объединяя инструменты для работы с данными, машинное обучение и вывод ML-моделей в промышленную эксплуатацию. Платформа предлагает локализованную инфраструктуру с двумя зонами доступности (Астана и Косшы), гарантируя полное соответствие закону о персональных данных и международным стандартам безопасности. Использование архитектуры на базе NVIDIA H200 SXM5 с памятью HBM3e объемом 141 Гб обеспечивает прирост производительности до 43% при обучении генеративных ИИ-моделей, позволяя компаниям запускать мощные open-source LLM, такие как DeepSeek-671B и Qwen2-235B.

«Технологический стек платформы включает многоуровневую структуру — от инфраструктурного слоя с GPU-виртуализацией до специализированных сервисов ML/AI Platform (JupyterHub, MLflow) и слоев обработки данных (Kafka, Spark, DWH). Комплексный подход AI-консалтинга VK Cloud позволяет предприятиям проходить путь от анализа задачи до внедрения готового ИИ-решения в пять этапов, фокусируясь на достижении конкретных бизнес-метрик и обучении сотрудников», — говорит спикер.

А о том, как построить ЦОД для работы с AI-нагрузкой, рассказал Илья Комаров, руководитель направления «Качественное электропитание», EATON Türkiye.

Внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет требования к энергетической инфраструктуре современных дата-центров. Профиль нагрузки AI существенно отличается от традиционных вычислений, порождая пять критических проблем с питанием: просадки, скачки, колебания мощности, гармонические искажения и циклическое изменение частоты. Резкие перепады потребления могут привести к отключению электроэнергии или повреждению оборудования, если система не адаптирована к скачкам тразиентам, характерным для работы мощных графических процессоров. Для эффективного управления AI-нагрузкой эксперты Eaton предлагают два основных подхода на уровне ИБП — передачу колебаний в питающую сеть или их активное смягчение.

«Стратегия фильтрации включает использование специализированных PDU с активными фильтрами гармоник (AHF) и применение гибридных конденсаторов для компенсации мгновенных пиков. Особое внимание уделяется аккумуляторам нового поколения — работа с AI требует увеличения количества батарейных шкафов на 50–90% и дополнительных мощностей на охлаждение аккумуляторных помещений (порядка 1 кВт на каждый кабинет). Такой комплексный подход позволяет ИБП управлять переходными процессами в соответствии с требованиями электросети, обеспечивая стабильность обучения моделей и сокращая время вывода ИИ-продуктов на рынок», — пояснил Илья Комаров.

Кибербезопасность в облачную эпоху

Безопасность перестала быть отдельным модулем и стала частью архитектуры (DevSecOps). Спикеры конференции обозначили ключевые тренды. Среди них:

— Zero Trust Architecture. Концепция «никому не доверяй», где каждое действие внутри сети требует проверки.

— Защита от DDoS-атак на уровне облачного провайдера.

— Автоматизация реагирования на инциденты с помощью систем ИИ.

Виктория Корабельникова, Enterprise Sales Director DACH & CEE в Canonical, выступила с презентацией на тему «Суверенитет как сервис: почему будущее за открытым кодом». По ее словам, концепция «суверенитета как сервиса» определяет открытый код как фундаментальный элемент безопасности и технологической независимости современных ИТ-систем.

«На сегодняшний день Ubuntu является наиболее востребованной версией Linux в мире с общей долей рынка 31,73%, а среди профессиональных разработчиков этот показатель достигает 56,73%. Подобный уровень доверия позволяет организациям избегать жесткой привязки к конкретным вендорам, обеспечивая гибкость, надежность и высокую скорость внедрения инновационных решений при минимальном уровне совокупной стоимости владения», — говорит Виктория.

Практическая реализация этого подхода нашла отражение в проекте British Telecom по созданию крупнейшего в мире 5G-облака на базе технологий Canonical. Использование программного стека, включающего Charmed OpenStack, систему управления физическими серверами MAAS и движок автоматизации Juju, позволило оператору развернуть высокопроизводительную сеть нового поколения в кратчайшие сроки. Открытая архитектура обеспечила автоматизированное управление тысячами узлов по всей Великобритании, доказав превосходство гибких Open Source решений над традиционными закрытыми системами в вопросах масштабируемости и скорости вывода сервисов на рынок.

Итоги

Конференция PROFIT Cloud Day 2026 подтвердила, что облака в Казахстане — это уже не инновация, а стандарт работы бизнеса. При этом основным вызовом на ближайшие годы станет не просто наличие инфраструктуры, а умение управлять ее сложностью и обеспечивать абсолютную безопасность данных.

Видеозапись конференции: