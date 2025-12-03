Hyper Cloud от Beeline начинает строительство собственного дата-центра в Алматы

Ввести объект в работу компания планирует к концу 2026 года.

Hyper Cloud Solution, входящая в экосистему Beeline Казахстан объявила о старте строительства собственного Центра обработки данных в Алматы. Новый ЦОД является частью стратегии Hyper Cloud по развитию современной облачной инфраструктуры для бизнеса. 1 декабря команда и партнеры Hyper Cloud Solution провели церемонию закладки первого камня.

Новый дата-центр мощностью 2 МВт будет построен по международным стандартам и полностью сертифицирован по Tier III Uptime Institute (Design & Facility). Ввести объект в работу компания планирует к концу 2026 года, а после запуска Hyper Cloud сможет выстроить полноценное резервирование сервисов на собственной инфраструктуре, что повысит стабильность и безопасность работы для клиентов.

Hyper Cloud была создана как для ускорения внутренних процессов самой Beeline и обеспечения бизнеса облачными сервисами, так и для внешнего рынка». Облачная платформа нового поколения объединит ключевые сервисы, востребованные, прежде всего, малым и средним бизнесом, а также стартапами. Клиенты могут разворачивать виртуальные машины, хранить данные, работать с контейнерами и базами данных. Платформа включает встроенные механизмы безопасности, резервного копирования и защиты от DDoS. Для задач AI, Big Data и сложных расчетов доступна поддержка GPU-вычислений. Благодаря локальному размещению и архитектуре данные останутся в Казахстане — это особенно важно для компаний с повышенными требованиями к безопасности и работе с информацией внутри страны.

«Строительство собственного дата-центра — важный шаг для развития Hyper Cloud. Этот объект позволит нам надежно хранить и обрабатывать данные внутри страны и создаст базу для развития современных цифровых сервисов. Мы хотим, чтобы Казахстан был привлекательной площадкой как для локальных, так и для международных IT-компаний, и запуск собственного ЦОДа дает для этого реальные возможности», — отметил Рауан Кабдрахимов, исполнительный директор Enterprise Co (экосистема Beeline Казахстан), курирующий развитие Hyper Cloud Solution.

Казахстанский рынок облачных услуг находится в стадии активного роста, а Hyper Cloud выходит на него с набором предложений, соответствующих глобальным трендам, таким как AI, HPC и гибридные облака. По прогнозам, в 2025 году мировой рынок облачных вычислений достигнет $832,1 млрд, при этом более 70% облачных приложений будут использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (ML). Именно на эти тренды делает ставку Hyper Cloud. Одно из преимуществ компании — платформа ИИ с готовыми моделями, которыми смогут пользоваться заказчики. Также они смогут могут запускать и обучать свои модели.

Hyper Cloud рассчитывает занять значимую долю рынка облачных услуг Казахстана — до 20% в течение ближайших 4–5 лет. Компания планирует активно развивать и расширять облачные технологии, предоставляя бизнесу широкий спектр решений и сервисов на базе новой инфраструктуры.