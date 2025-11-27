PROFIT Education Day 2025: технологии без ИИ и «цифровая бюрократия»

Как казахстанские вузы трансформируются в эпоху хайпа вокруг искусственного интеллекта и есть ли вообще цифровизация в казахстанском образовании?

21 ноября представители сферы образования вновь встретились на площадке PROFIT Education Day 2025, чтобы обсудить, как цифровизация и современные технологии влияют на учебный процесс, подготовку специалистов и саму деятельность академической среды. Конференция, которая проводится с 2015 года, собрала более двухсот представителей госорганов, ректоров ведущих вузов, ИТ-директоров образовательных учреждений и вендоров. Эксперты обсудили, как образовательным учреждениям не потерять себя в «сражении» с искусственным интеллектом и почему технологии — это не панацея, а лишь инструмент трансформации.

Онлайн-трансляцию мероприятия обеспечили специалисты Profit Live, что позволило тысячам участников со всего Казахстана и соседних стран не просто наблюдать за происходящим в зале, а полноценно погрузиться в атмосферу конференции, с доступом к инсайдам, обсуждениям и даже розыгрышам призов.

Ключевой темой дня, ожидаемо, стал ИИ, однако организаторы конференции предложили взглянуть на вопрос шире, обсудив, возможны ли тренды в образовании без ИИ. Открывая PROFIT Education Day 2025, генеральный директор Profit Events Александр Васильев отметил, что сфера образования переживает новый виток развития, вновь выходя в лидеры по внедрению инноваций: «Цифровизация идет семимильными шагами, и это бесконечный процесс трансформации… Но важно помнить, что нейросети — это не панацея от всех проблем отрасли».

Гульмира Бекманова, проректор ЕНУ им. Гумилева, представила кейс перехода вуза от накопления данных к их интеллектуализации. Ключевым решением стал отказ от классических баз данных в пользу «знаниевой модели» на основе семантического гиперграфа. Команда университета за год вручную описала 1098 бизнес-процессов, чтобы избежать «автоматизации хаоса». На этом фундаменте и построена экосистема Smart.enu с уровнем автоматизации 90%. Новая архитектура позволила запустить прикладные ИИ-инструменты — чат-бота «Е-куратор», снизившего нагрузку на персонал на 30%, и ИИ-аватаров с «эмоциональным интеллектом» для реакции на контекст учебного материала.

«Мы вступили в новый этап, когда цифровизация перестает быть задачей автоматизации. Она становится мостом для транзита к интеллектуализации. Без качественного структурирования информации внедрение ИИ становится неэффективным, так как до 80% бюджета уходит на подготовку данных», — подчеркнула Гульмира Бекманова.

Проректор по цифровизации АО «Казахская головная архитектурно-строительная академия» Ернур Толенбеков представил опыт построения ИТ-ландшафта вуза с нуля. Он рассказал об архитектуре цифрового университета, интегрированной платформе данных, сервисов и управления. Главная особенность представленной стратегии — отказ от популярных готовых решений (например, Platonus) в пользу собственной экосистемы, в центре которой находится платформа-агрегатор данных. Такой подход позволил оцифровать уникальные процессы, такие как творческие экзамены, минимизировав коррупционные риски, и полностью автоматизировать отчетность по практике. Кроме того, вместо использования ChatGPT вуз развернул собственную RAG-студию (Retrieval-Augmented Generation). Локальная нейросеть обучается на внутренних данных университета, что гарантирует безопасность — данные студентов и сотрудников не покидают периметр вуза. Помимо этого, вуз активно внедряет ИИ-агентов. Они помогают формировать учебные планы, служат «академическими советниками». Следующий шаг — запуск собственной локальной языковой модели (LLM) на внутренних серверах.

«Цифровизацией занимается команда разработчиков внутри вуза. Мы используем интеграционные решения с рынка, чтобы „сшивать“ нашу систему, но ядро пишем сами. Мы строим свою модель AI, чтобы она знала об университете все. Это позволяет руководству получать любую аналитику через чат-бот, а преподавателям — зарабатывать на прозрачных KPI без бюрократии», — резюмировал Ернур Толенбеков.

Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации Казахского национального педагогического университета им. Абая продолжил тему о цифровизации казахстанских вузов, представив опыт своего учебного заведения. Стоит отметить, что кейс модернизации старейшего вуза Казахстана вызвал немалый интерес, учитывая, с какими инфраструктурными вызовами столкнулся университет: начиная со сложностей прокладки сетей в зданиях-памятниках XIX века (которые стоят на деревянном фундаменте) и до очистки чердаков от голубиного помета, и птицы проникали даже в серверные помещения.

Вуз внедрил капсульный ЦОД со встроенным пожаротушением и охлаждением, а также перевел управление парком компьютеров на облачную технологию Microsoft Intune с Windows Autopilot. Стратегическая цель — достижение цифровой зрелости 4.0 и создание единой экосистемы для непрерывного обучения педагогов на базе аналитики Microsoft Fabric.

«Мы конкурируем не только с другими вузами, но и с бизнес-коучами, к которым обращаются педагоги. Чтобы они пришли к нам, мы должны относиться к образовательным программам как к коммерческому продукту — обновлять их так же часто, как Apple обновляет iPhone», — подчеркнул Нуркен Мусабаев.

Еще об одном «университете будущего» рассказал Альтаир Ахметов, ректор Astana IT University. Он представил амбициозную модель Digital University IV, отметив, что вуз должен эволюционировать от простой информационной системы до экосистемы, управляемой ИИ (Self-driving University). Это текущая цель вуза, а в центре новой модели — создание суперприложения, которое станет единым окном для стейкхолдеров, студентов, преподавателей и администрации. Спикер представил любопытные кейсы и проекты, которые уже реализованы: поступление в вуз через приложение My DU; ИИ-агент, маскот для первокурсников; заселение в общежитие в 3 клика; AI-анкетирование. Эти инициативы исключили коррупционные риски и снизили нагрузку на персонал на 60-70%.

«Сегодня мы говорим уже о Self-driving University, это следующий уровень развития, когда университет автоматизирует все бизнес-процессы и с помощью искусственного интеллекта происходит саморазвитие вуза, а также самоуправление», — отметил Альтаир Ахметов.

О том, как вообще не потерять абитуриентов во время приемной кампании, рассказал Аскар Тутуков, руководитель CRM Expert. Он представил подход по цифровизации набора абитуриентов с помощью CRM Битрикс24.

«Приемная кампания — это не рутинный процесс, а уникальный ежегодный проект с высокими рисками, где работают законы „массовых продаж“, а не индивидуального подхода. Чтобы выполнить план набора, вузам необходимо обрабатывать десятки тысяч лидов, что невозможно сделать вручную без потери качества. Решение кроется в использовании CRM-систем для создания единого цифрового следа абитуриента: от фиксации всех касаний (звонки, соцсети) до автоматического „дожима“ через рассылки и чат-боты. Это дает прозрачную аналитику в реальном времени, позволяя видеть прогноз выполнения плана и оперативно реагировать на недобор. Если у вас набор 10 тыс. человек при конверсии 10%, вам нужно привлечь 50 тыс. целевых лидов. Никто не будет двигать их по воронке „руками“. Система должна делать это автоматически, высылая уведомления и рассылки в зависимости от статуса», — говорит Аскар Тутуков.

Антон Заграничный, научный сотрудник ПУЛ «Развитие университетов» Института образования (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), выступил с докладом «Низовые инициативы в университетах как ответ на цифровую трансформацию образования». Он подчеркнул, что вузам не стоит ждать прорывных идей только от реализации спущенных «сверху» стратегий. Низовые инновации, инициативы, возникающие на местах и часто идущие вразрез с планами руководства, оказываются более жизнеспособными и востребованными рынком, так как закрывают реальные потребности учебных заведений и пользователей: «Цифровая трансформация — это не покупка „железа“ или софта, а готовность менеджмента университета интегрировать эти „неудобные“ низовые инициативы в общую экосистему».

В продолжение темы об ИИ в вузах Алина Ким, проректор по учебной и учебно-методической работе Университета Мирас, рассказала о внедрении ИИ-преподавателя в Мирасе. И хотя стратегия цифровой трансформации вуза включает концепцию ИИ-преподавателя, спикер подчеркнула, что технологии внедряются не для замены живых педагогов, а для их усиления и освобождения от рутинной нагрузки, что позволяет им сосредоточиться на разборе практических кейсов и научной работе. Кроме того, интеллектуальная система стала ответом на дефицит кадров при резком росте числа студентов. Решение, интегрированное в собственную LMS, работает как цифровой ассистент. Оно автоматически генерирует и озвучивает лекции на основе загруженных силлабусов, отвечает на вопросы аудитории в режиме реального времени и формирует итоговые конспекты занятий. В ближайших планах вуза — внедрение ИИ-аватаров с естественной жестикуляцией и создание цифровых лабораторий.

«Искусственный интеллект — это не угроза профессии преподавателя. Это инструмент, который позволяет нам вернуть человеку самое важное: время на творчество, наукоемкость, практику и работу со студентом как с личностью», — подчеркнула Алина Ким.

А Асылбек Исахов, президент Казахско-Американского Университета, представил философский доклад на тему «Между алгоритмом и сознанием: человечество и общество в эпоху искусственного интеллекта». Спикер порассуждал о месте человека в эпоху ИИ и высказал свое мнение о том, почему технологии не заменят моральный интеллект.

«Прогресс порождает новые угрозы, главная из которых — когнитивное неравенство. 80% вычислительных мощностей ИИ сосредоточено в руках всего 10 корпораций, что делит мир на „создателей алгоритмов“ и „пассивных потребителей“. Никакой искусственный интеллект не заменит моральный интеллект человека. Машина может вычислить эффективность, но не может сказать, что справедливо, а что — нет», — подчеркнул Асылбек Исахов.

Он предостерег от слепого доверия технологиям, которые создают «цифровые эхо-камеры» и незаметно переписывают моральный код общества, отметив, что КАУ внедряет модули по этике ИИ во все образовательные программы, стремясь воспитывать не просто технических специалистов, а «мыслящих граждан». Главный вызов эпохи, по его словам — «сохранить человеческую мудрость в мире, где стоимость одной технологической компании может превышать ВВП целых государств».

Это выступление стало некоторой отсылкой к панельной дискуссии, прошедшей в рамках PROFIT Education Day 2025. Одной из ее тем как раз оказался вопрос о том, есть ли в образовании тренды без ИИ. В дискуссии приняли участие:

— Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

— Гульмира Бекманова, проректор по цифровизации, член правления, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

— Асылбек Исахов, президент, Казахско-Американский Университет.

— Жулдыз Кальпеева, вице-провост по академическому развитию, Satbayev University

— Альтаир Ахметов, ректор, Astana IT University.

— Дмитрий Барков, управляющий директор, Карагандинский медицинский университет.

Ответы участников показали, что, несмотря на хайп вокруг нейросетей, инфраструктурные и гуманитарные вопросы стоят не менее остро. Так, Нуркен Мусабаев отметил, что главным драйвером внедрения технологий стал резкий рост студентов. Набор вырос с 6 до 8,5 тыс. человек, что создало дефицит физических лабораторий: «У нас возникли вопросы использования научных инструментов. Поэтому мы определяемся с VR-лабораториями. Виртуальные лекции позволяют компенсировать нехватку физической инфраструктуры».

Эту мысль поддержала Жулдыз Кальпеева. Она добавила, что VR незаменим в подготовке кадров для тяжелой промышленности (горнодобывающая отрасль, нефтегаз), где обучение в реальных условиях может быть опасным или слишком дорогим.

Один из партнеров конференции рассказал о решении, позволяющем студентам создавать промышленные прототипы, «не выходя из дома». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», представил доклад «Теория — практика, идея — прототип», посвящнный тому, как современные инструменты проектирования и измерений могут трансформировать инженерное образование в Казахстане, объединяя виртуальное моделирование с работой на реальном «железе». Он рассказал о решениях компании Keysight Technologies (исторически выросшей из Agilent Technologies и Hewlett-Packard).

«Keysight — это не только „железо“, но и передовое программное обеспечение для систем автоматизированного проектирования САПР/EDA. Среди возможностей ПО Keysight — полный цикл разработки, от функциональной схемы до трассировки печатной платы, виртуальные испытания, цифровые двойники. Раньше мы рисовали схему на бумаге, паяли и тестировали. Сегодня миллионы узлов невозможно просчитать вручную. Виртуальное проектирование позволяет отладить устройство полностью до его воплощения в железе», — говорит Андрей Поцелуев.

Он также озвучил уникальное ценовое предложение для образовательного сектора РК. Коммерческая стоимость полного пакета лицензий САПР Keysight может превышать $1 млн в год, однако для технических вузов действуют специальные условия: лицензия на 40 рабочих мест стоимостью порядка 2-3 млн тенге в год. ПО разворачивается на локальном сервере университета, данные проектов не уходят в облако. Несколько казахстанских вузов уже использует это решение, причем один из них — более 10 лет.

Альтаир Ахметов призвал сместить фокус с технологий на человека, выделив воспитательную работу и развитие критического мышления как главные приоритеты, не зависящие от ИИ. А Асылбек Исахов обозначил другой тренд: на фоне всеобщей гонки за инновациями формируется запрос на «цифровой детокс», у людей возникает усталость от технологий, и это глобальный тренд.

«Мы говорим о праве человека на тишину, вне информационного шума», — подчеркнул президент КАУ.

И как бы ни хотелось «жить без ИИ», тему использования искусственного интеллекта не смогли обойти стороной. Сегодня вузы не просто обучают студентов промпт-инжинирингу, но и заключают стратегические партнерства. Так, например, Astana IT University стал R& D-точкой для Perplexity в Центральной Азии. Альтаир Ахметов сообщил, что прорабатывается вопрос предоставления Pro-версии Perplexity (с доступом к GPT-4, Grok и др.) гражданам Казахстана бесплатно. Об этом было объявлено в рамках визита казахстанской делегации в США. Помимо этого, Astana IT University внедряет практику «Стартап вместо диплома» совместно с MIT.

ЕНУ им. Гумилева в рамках программы AiSana и китайского проекта «Мастерская Лу Бань» (Luban Workshop) внедрил более 100 дисциплин по ИИ. Особый акцент сделан на обучении преподавателей, чтобы они не отставали от студентов. Satbayev University запустил программу с City University of Hong Kong с фокусом на глубокое изучение архитектуры ИИ. КазНПУ оборудовал свой новый корпус интерактивными панелями с ИИ (бренд XG), которые способны генерировать контент и ментальные карты, в том числе на казахском языке.

Стоит отметить, что в целом в Казахстане 30 высших учебных заведений реализует 38 образовательных программ по ИИ. И 95 вузов внедрило предмет ИИ в учебные планы. Об этом недавно рассказала вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Об одном из таких ИИ-проектов, Gemini AI для вузов, рассказал Артем Цой, руководитель продуктового направления Google в STEM Solutions. Он презентовал новую модель Gemini 3, которая способна решать задачи через камеру смартфона, генерировать код и приложения (например, тесты для студентов) за 15 секунд, а также проводить глубокие исследования (Deep Research) с анализом сотен источников. А инструмент NotebookLM превращает «скучные» документы (политики вуза, учебники) в аудиоподкасты, облегчая их изучение. Для казахстанских вузов Google предлагает уникальные условия — 100 Тб облачного хранилища бесплатно, 10 тыс. корпоративных аккаунтов и гарантию того, что данные учебного учреждения не будут использоваться для обучения нейросетей.

«Сегодня 71% руководителей предпочтет менее опытного кандидата, но с ИИ-навыками, более опытному кандидату без таких навыков. Отказ от ИИ сегодня — это все равно что отказ от интернета 50 лет назад. Это „выстрел себе в ногу“», — заявил Артем Цой.

Еще одним пунктом обсуждения на панельной дискуссии стала тема «обратной стороны цифровизации». Здесь эксперты обсуждали микросервисную архитектуру, бизнес-процессы, затраты на технологии. Спикеры признали: создание множества цифровых сервисов часто приводит не к упрощению, а к усложнению работы и росту бюрократии.

— «Документов становится в три раза больше. Бюрократия просто перешла из аналоговой формы в цифровую. И если раньше мы знали, у кого в кабинете застряла бумага, то теперь все просто кивают на алгоритмы», — обрисовал проблематику Асылбек Исахов.

— Автоматизация бардака приводит к автоматизированному бардаку. Часто покупается коробочное решение, которое ложится на сломанные бизнес-процессы. Поэтому важно понимать, что внедрение информационных систем без предварительного аудита процессов — это деньги на ветер», — заявил Нуркен Мусабаев.

Гульмира Бекманова тоже высказалась о бизнес-процессах, напомнив о важности их предварительного ранжирования по степени значимости. Вуз должен задуматься, стоит ли оцифровывать процесс, которым «пользуется три человека», или лучше сосредоточиться на сервисах, которыми будут пользоваться массово.

Отсюда вытекает следующий вопрос — какие решения лучше выбрать вузу, собственной разработки или аутсорс? И здесь оказалось несколько кардинально различающихся подходов:

— ЕНУ выиграл грант на создание платформы Smart Edu и готов делиться сервисами с другими университетами, выступая своего рода донором технологий.

— Представители Satbayev University и Astana IT University настаивают на том, что единая платформа для всех вузов — это «стратегическая ошибка» и «убийство конкуренции». Ведь помимо прочего, университет — это тоже бизнес. И он конкурирует за студентов не только программами преподавания, но и сервисами, подходом, уникальностью.

— Дмитрий Барков заявил, что Карагандинский медицинский университет максимально передал непрофильные функции на аутсорсинг. Вуз занимаемся медициной и не готов «изобретать велосипед». КМУ тратит около миллиарда тенге только на симуляционные центры (манекены, которые «рожают», «умирают»), поэтому ввиду ограниченного бюджета на аутсорс передали максимальный объем ИТ-задач. Также используются готовые решения.

С темой «Не про ИИ» на PROFIT Education Day 2025 выступил Вячеслав Ким, директор по региональному развитию X NET. Он представил честный взгляд на ИТ-проблемы в образовании. И это стало своеобразным итогом всего, что обсуждали на панельной дискуссии. Спикер заявил: прежде чем внедрять «модный искусственный интеллект», необходимо навести порядок в базовой инфраструктуре (сети, серверы, СХД, ЦОДы), которая зачастую находится в плачевном состоянии. Главная проблема казахстанских вузов — это дефицит квалифицированных кадров. Они также страдают от смены команд, когда новое руководство получает «IT-наследство» без какой-либо документации, схем и паролей. При этом Вячеслав привел шокирующую статистику. По итогам анонимного опроса X NET выявлены серьезные недоработки в безопасности и архитектуре сетей:

— 59% респондентов призналось, что никогда не меняли заводские пароли на оборудовании (admin/admin, cisco/cisco).

— 34% до сих пор использует неуправляемое оборудование (хабы), что создает петли и «штормы» в сети.

— 42% не знакомо с технологией VLAN (виртуальные локальные сети), из-за чего трафик внутри вуза не сегментирован.

— 48% не использует виртуализацию серверов.

— 31% не имеет аппаратного межсетевого экрана (Firewall), полагаясь на open-source или вообще работая без защиты.

— 63% подтвердило факты кибератак за последние три года (включая вирусы-шифровальщики).

Вячеслав Ким предложил решение этих проблем — передачу обслуживания инфраструктуры на аутсорсинг. В штате X NET — 152 сотрудника, из них 87 технических специалистов с 270+ сертификатами вендоров (Cisco, Dell, APC, VMware, Fortinet и др.). Все заявки (более 400 в день) фиксируются в системе, а время реакции и решения прописано в договоре поминутно. Более 80% инцидентов закрывается день в день. А для крупных заказчиков (университеты, в том числе) специалисты интегратора физически находятся на территории, что решает проблему скорости реагирования на задачи (например, когда нужно срочно починить интерактивную доску перед лекцией).

«До решений искусственного интеллекта нужно дорасти. Для этого необходимо построить правильный фундамент. Нельзя строить ИИ на сетях, где стоят хабы и пароли admin/admin», — резюмировал Вячеслав Ким.

Аружан Саин, автор проекта Mektep Online, выступила с докладом об интеграции науки, технологий и творчества. Mektep Online доказал, что качественное образование может быть доступным и массовым: за пять лет инициатива выросла в экосистему с 7 тыс. видеоуроков, которые набрали более 100 млн просмотров на YouTube. И это — без вложений в рекламу.

«Проект стал социальным лифтом для детей из глубинки и альтернативой дорогим репетиторам. Наших учителей узнают на улицах не только в Казахстане. Именно такие люди должны быть популярными и цениться обществом», — отметила Аружан Саин.

Проект растет и развивается. Следующим шагом станет запуск бесплатной LMS-платформы OILAU, где школьники смогут закреплять теорию практикой и тестами. Проект активно внедряет технологии: искусственный интеллект помогает генерировать задания к урокам и переводит контент на английский язык с сохранением голоса педагога, выводя казахстанское образование на глобальный уровень.

PROFIT Education Day 2025 показала, что казахстанские вузы прошли этап «цифрового романтизма». Руководители учебных заведений весьма прагматично оценивают затраты, критикуют «лоскутную» автоматизацию и ищут баланс между покупкой готовых решений и разработкой собственного ПО. Современное казахстанское образование вполне влилось в поток цифровизации, активно внедряя различные инструменты (от VR до Generative AI), которые пока только обсуждаются в других секторах экономики. Безусловно, есть и ложка дегтя в этой бочке меда — капитальная инфраструктура многих вузов, подход к ее обновлению, бюджеты все еще оставляют желать лучшего…

Конференция PROFIT Education Day 2025 стала завершающей в деловом сезоне Profit Events этого года. В 2026 году серия конференций PROFIT Day вновь объединит лидеров ИТ-рынка Казахстана, вендоров и ключевых заказчиков для обсуждения самых актуальных вызовов цифровой трансформации. Мероприятия Profit Events охватывают важнейшие отрасли экономики, от ритейла и финансов до системной интеграции и здравоохранения, предоставляя уникальную площадку для обмена опытом и поиска эффективных решений. За многие годы конференции PROFIT Day стали стандартом качества, неизменно демонстрируя насыщенный контент и интересные дискуссии с участием лучших экспертов, а также предоставляя всеобъемлющую картину казахстанского рынка в сегменте ИТ.

Для партнеров участие в PROFIT Day — это возможность не просто заявить о себе и продемонстрировать свои продукты перед целевой аудиторией, но и наладить прямой диалог с теми, кто принимает решения о внедрении инноваций. Присоединяйтесь к нам в новом деловом сезоне 2026, чтобы быть в центре технологических изменений и находить новые точки роста для вашего бизнеса!

