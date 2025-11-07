Казахстан в партнерстве с Perplexity AI расширит доступ к ИИ

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Казахтелеком» и компания Perplexity AI, Inc. подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках меморандума граждане страны получат бесплатный доступ к Perplexity Pro сроком на один год. Соглашение открывает новые возможности для миллионов граждан, студентов и специалистов — они смогут использовать передовые инструменты искусственного интеллекта для обучения, исследований и профессиональной деятельности.

«Это соглашение позволит миллионам казахстанцев получить доступ к мощным ИИ-технологиям, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу пользователей. Мы создаем цифровую экосистему, в которой знания, инновации и технологии становятся ближе каждому гражданину», — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Кроме того, меморандум предусматривает реализацию совместных инициатив по поддержке исследований и разработок на базе Alem.AI, а также развитие дата-центров в Казахстане.

«Казахстан правильно оценил значимость объединения передовых моделей ИИ с мировыми знаниями для того, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для каждого. Партнерство с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана — это отличная возможность ускорить внедрение ИИ для каждого гражданина во всех сферах», — сказал вице-президент по глобальным вопросам и заместитель технического директора Perplexity Джерри Ма.

Важно отметить, что инициатором и координатором соглашения является Astana IT University. Соглашение с Perplexity AI отражает стремление Astana IT University к развитию международного сотрудничества и внедрению передовых технологий ИИ в образование и научные исследования. Партнерство с одной из самых инновационных компаний мира позволит университету интегрировать инструменты генеративного ИИ в учебный процесс, развивать исследовательские инициативы в области машинного обучения и укреплять международные академические связи. Для студентов и преподавателей это — шаг к формированию новых цифровых компетенций и участию в глобальной экосистеме ИИ.

Подписание меморандума стало еще одним шагом Казахстана на пути к формированию умной нации, где искусственный интеллект способствует процессу образования, науки и развития человеческого потенциала.

