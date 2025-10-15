30 вузов в РК реализуют 38 образовательных программ по ИИ

В своем послании Глава государства поставил стратегическую задачу — в течение 3 лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство.

Президент отметил, что цифровая масштабная модернизация предъявляет новые требования к кадрам, человеческому капиталу. При разработке образовательных программ Министерство науки и высшего образования учитывает не только технологические тренды, но и изменения на рынке труда. С этой целью ведомством в рамках проекта «Атлас новых профессий» также проведен анализ изменений на рынке труда, связанных с развитием искусственного интеллекта. Об этом рассказала вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

Ответственные за эту задачу определили, какие профессии трансформируются в области ИИ, какие исчезают и какие новые профессии появляются.

«Соответственно, наши образовательные программы разрабатываются с учетом этих запросов рынка труда. Эта работа направлена на прогнозирование будущего спроса на рынке труда. Основная цель — подготовка кадров, владеющих компетенциями и навыками, необходимых в будущем. Сегодня 30 высших учебных заведений в стране реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. С 2025 года навыки применения ИИ будут внедрены во все образовательные программы. Уже сейчас 95 вузов внедрили предмет ИИ в учебные планы», — отметила спикер.

Наряду с этим, продолжается работа по повышению квалификации преподавателей. 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы по искусственному интеллекту. Из них 7757 преподавателей прошли сертифицированные курсы.

Подготовленные программы соответствуют мировым технологическим тенденциям. Эти программы помогают учащимся в развитии математического и критического мышления в процессе обучения, также формируются инженерные навыки. В рамках Программы у студена есть возможность показать результаты в двух направлениях. Первое — конкретные навыки и инструменты, второе — их применение в реальных отраслях. Например, анализ данных в медицине, повышение эффективности в энергетике, оптимизация производства в агропромышленном комплексе.

Новые образовательные программы, разработанные по искусственному интеллекту, полностью охватывают уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Теоретическая подготовка сочетается с практикой, научными проектами и микроквалификациями. Учебные программы разрабатываются совместно с национальными компаниями и ведущими предприятиями. Таким образом, образовательная система напрямую адаптируется к рынку труда, предлагая студентам четкую карьерную траекторию.

«Подготовка кадров в области ИИ осуществляется совместно с ведущими зарубежными университетами в рамках создаваемого Академического хаба. Например, в университете Cardiff открылся центр искусственного интеллекта. Также в настоящее время три казахстанских вуза реализуют конкретные партнерские проекты с зарубежными вузами. Так, Кызылординский университет имени Коркыт ата взаимодействует с SeoulTech, Satbayev University взаимодействует с City University of Hong Kong, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева — на базе мастерской Лу Бань. Подобный опыт развивается в Astana IT University, Международном университете информационных технологий», — добавила вице-министр.

Напомним – 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.