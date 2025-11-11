День цифровизации: как Казахстан становится цифровым лидером в регионе

Сегодня в IT-сфере трудится более 200 тысяч человек.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК поздравило специалистов цифровой отрасли с профессиональным праздником — Днем цифровизации, который прошел 10 октября.

«Этот день объединяет тех, кто трудится над созданием технологий будущего и воплощает цифровые решения, которые меняют жизнь казахстанцев. Инженеры, разработчики, дизайнеры, аналитики и управленцы — все, кто делает цифровые технологии ближе к каждому из нас. Цифровизация — это прежде всего люди. Благодаря их усилиям Казахстан уверенно движется в сторону интеллектуальной нации, создавая сервисы, которые делают жизнь граждан проще и удобнее. Именно они формируют культуру инноваций и вносят вклад в цифровое будущее страны», — отметил Жаслан Мадиев, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Сегодня в IT-сфере трудится более 200 тысяч человек, из которых около 20 тысяч — специалисты в ИИ. МИИЦР ставит перед собой цель в течение 5 лет обучить 1 миллион человек навыкам IT и ИИ.

На сегодняшний день министерство реализует образовательную программу Tech Orda, которая уже подготовила 9 037 специалистов навыкам IT. Подготовка специалистов включает онлайн и офлайн-программы, ориентированные как на широкие массы, так и для опытных специалистов (Tomorrow School, AI’Preneurs, а также AI-People Bootcamp и AI Quest 1.0).

В настоящее время идет отбор для подростков 12–18 лет на обучение в центре креативных технологий TUMO, который откроется на базе alem.ai, где дети смогут бесплатно обучаться анимации, программированию, 3D-графике, и генеративному ИИ и тд. Для молодежи и студентов действует Tomorrow School, первая в Казахстане peer-to-peer школа ИИ.

Совместно с АДГС запущена программа AI Qyzmet для госслужащих, направленная на этичное и эффективное внедрение ИИ в государственное управление. Сегодня программе обучилось около 50 тысяч госслужащих. Программа QazCoders, созданная в партнерстве с ОАЭ, предоставляет курсы по программированию и ИИ без возрастных ограничений.

Также реализуется инициатива по внедрению ИИ в школьную программу в партнерстве с MIT, начиная с 1-4 классов и расширяя в последующих годах до 12 класса.

2025 год стал значимым для Казахстана в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. В этом году был создан национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, обеспечивающий экзаскейл-вычисления и поддержку национальных моделей искусственного интеллекта. Казахстан подписал соглашение о создании Суверенного AI Hub с крупнейшими мировыми игроками, такими как NVIDIA и Freedom Holding Corp. Это соглашение позволит обеспечить страну собственными вычислительными мощностями и укрепит ее статус регионального центра ИИ.

Не менее значимым стало открытие Международного центра искусственного интеллекта аlem.аi — экосистемы, объединяющей исследовательские лаборатории, AI Academy, TUMO School и Tomorrow School, где обучаются и работают молодые инженеры, исследователи и предприниматели. В этом году подписано соглашение о запуске спутникового интернета Amazon Kuiper, а также на казахстанский рынок зашли спутниковый интернет от Starlink и One-Web. Проекты позволяют обеспечить высокоскоростное подключение для удаленных школ, аулов и жителей малых населенных пунктов. Инициатива Generation Nation уже вовлекла десятки тысяч школьников и студентов в изучение искусственного интеллекта, робототехники и программирования. Казахстан также стал региональной площадкой для пилотных проектов Cisco, Groq и Joby Aviation, развивая инновации в области высокопроизводительных вычислений, энергоэффективных технологий и городской мобильности.

Накануне Дня цифровизации Astana Hub отметил свое 7-летие. За это время кластер стал центром развития IT-индустрии Казахстана и Центральной Евразии, создав мощную экосистему для стартапов, инвесторов и технологических компаний. С момента основания количество участников увеличилось до 1875, из которых более 470 — с иностранным участием. Участники получают доступ к налоговым льготам, упрощенным трудовым и визовым режимам, инфраструктуре и возможностям для международного сотрудничества. С 2019 года общий доход участников достиг $4,3 млрд, а объем экспорта IT-услуг в 2025 году превысит $1,5 млрд. За семь лет стартапы Astana Hub привлекли более $840 млн инвестиций.

Сегодня более 90% государственных услуг предоставляется онлайн. Платформы eGov, Smart Data Ukimet, Digital ID и Alem.AI ежедневно поддерживают тысячи специалистов, благодаря которым каждая услуга становится удобной, доступной и безопасной. Министерство выражает благодарность всем, кто стоит за цифровыми сервисами, благодаря которым Казахстан становится цифровым центром региона.

«2025 год стал годом цифрового рывка. Мы формируем цифровой суверенитет — создавая технологии, которые рождены здесь, но работают на весь регион. Наши инженеры и исследователи становятся частью глобального движения за ответственное и человекоцентричное развитие искусственного интеллекта», — отметил Жаслан Мадиев.