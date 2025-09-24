В Нью-Йорке подписано соглашение между «Казахтелекомом» и Amazon Kuiper

В ближайшие годы жители Казахстана, включая самые отдаленные аулы и населенные пункты, получат доступ к современному спутниковому интернету.

В ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорке было подписано соглашение о выходе Amazon Project Kuiper на рынок Казахстана. Дорожная карта закрепляет партнерство Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Казахтелеком» и компании Amazon.

«Project Kuiper создан для того, чтобы предоставлять быстрый и надежный интернет клиентам и сообществам по всему миру. Мы гордимся сотрудничеством с региональными партнерами чтобы расширить предоставление услуги еще в большее число мест. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать стратегию Казахстана в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации, а также способствовать внедрению технологий и экономическому росту в стране», — заявила Лиза Скалпон, руководитель направления Worldwide Consumer в Project Kuiper.

В ближайшие годы жители Казахстана, включая самые отдаленные аулы и населенные пункты, получат доступ к современному спутниковому интернету. Amazon Kuiper строит глобальную сеть низкоорбитальных спутников, и теперь эта передовая технология станет частью цифровой инфраструктуры страны.

«Подписание дорожной карты с Amazon Kuiper это важный шаг в укреплении цифровой инфраструктуры и расширении международного сотрудничества. Казахстан получает доступ к передовым спутниковым технологиям, которые напрямую повлияют на качество жизни наших граждан и развитие экономики», — отметил Жаслан Мадиев.

Эксклюзивный партнер в Казахстане — компания «Казахтелеком», которая будет обеспечивать распространение услуг Amazon Kuiper. По условиям документа, «Казахтелекому» предоставляются права на дистрибуцию услуг Kuiper в розничном, корпоративном, а также частично B2G сегменте. Amazon планирует инвестировать в строительство наземной инфраструктуры в Алматы, Акколе и Актау, а также создать точку присутствия в Казахстане. Это первая инвестиция компании такого масштаба в Центральной Азии.

«Соглашение с Amazon Kuiper позволит сделать еще один шаг в сторону развития цифровой инфраструктуры Казахстана. Спутниковый высокоскоростной интернет будет покрывать всю территорию Казахстана, и будет доступен в сельских населенных пунктах, промышленных зонах, на транспортных магистралях и объектах социальной инфраструктуры», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Проект Kuiper основан на группировке спутников на низкой околоземной орбите, соединенных между собой высокоскоростными лазерными оптическими каналами, создающими сетевую структуру в космосе, и связанных с глобальной сетью антенн, оптоволоконных линий и интернет-узлов на Земле. На сегодняшний день Project Kuiper вывел на орбиту более 100 спутников и продолжает наращивать темпы их производства, обработки и запусков в преддверии запуска первых услуг. Всего планируется вывести на орбиту более 3 200 спутников, чтобы обеспечить глобальное покрытие.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.