Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике

В Панаме прошел FIRST Global Challenge 2025.

Национальная сборная Казахстана по робототехнике вновь одержала ошеломительную, четвертую подряд, победу на всемирной олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити, в которой приняли участие сильнейшие юные инженеры из 190 стран мира. Чемпионат прошел под эгидой восстановления глобального экологического баланса и максимизации биоразнообразия — «Eco-Equilibrium». Роботы зарабатывали очки, выполняя задачи, имитирующие экологическое восстановление.

Команда казахстанцев продемонстрировала уникальный подход к восстановлению экосистем, разработав робота, который смог максимально эффективно убирать барьеры, препятствующие распространению жизни на игровом поле, с беспрецедентной точностью размещать единицы биоразнообразия в различных экосистемах и успешно выполнять сложную финальную задачу, приносящую максимальное количество очков.

Наши школьники не просто заняли первое место, но и завоевали сразу две высшие награды в самых престижных номинациях:

— Grand Challenge Award (золото): главная награда турнира, присуждаемая абсолютным чемпионам, установившим рекорд в квалификационных играх роботов.

— Albert Einstein Award (золото): высшая судейская награда за демонстрацию выдающихся инженерных разработок, технического мастерства, командной работы и лидерства. Эта премия присуждается за комплексное превосходство и инновации.

В этом году в состав казахстанской сборной в ходе национального отбора среди 40 команд вошли ученики 9-10 классов NIS Алматы-Медеу Рашат Досымжан, Даулет Ілияс, Орынбасаров Алихан, Әсетұлы Мадиар и Турсымбаев Нурасыл. Тренеры национальной сборной — Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов.

Четыре победы подряд на Всемирном чемпионате (Женева-2022, Сингапур-2023, Греция-2024, Панама-2025) делают Казахстан абсолютным мировым лидером в международной STEM-образовательной арене. Этот результат не имеет аналогов в истории FGC.

«Мы доказали всему миру: Казахстан — это не только страна богатых ресурсов, но и страна интеллектуального потенциала и высоких технологий. При этом важно отметить, что состав сборной ни разу не повторялся — ежегодно защищать честь страны едут новые участники», — отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

