Казахстанские школьники победили на всемирных соревнованиях по робототехнике

Они установили новый рекорд, набрав наибольшее количество баллов.

Казахстанские школьники одержали победу без единого поражения на соревнованиях по робототехнике FIRST Global Challenge. При этом они установили новый рекорд, набрав наибольшее количество баллов. Чемпионат является одним из самых престижных во всем мире. Победа дает школьникам возможность поступить в ведущие мировые вузы.

Наши школьники соревновались со сверстниками из 167 стран мира. Сборную страны представляли 5 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они — победители национального турнира FIRST Global Challenge, организованного фондами USTEM Robotics и Caravan of Knowledge. Молодые инженеры и программисты на протяжении трех дней провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов. Наряду с первым местом в чемпионате, казахстанская сборная выиграла золотую медаль Al-Khwarizmi «За блестящую поддержку», оказанную командам из других стран, а также специальную премию JUDGES AWARD за выдающиеся инженерные решения в создании робота.

«После победы на национальном турнире мы практически целый месяц дополнительно готовились к мировому этапу с тренерами сборной Казахстана Бекзатом Инкаровым и Кажымуканом Реймбаевым. За что хотим сказать им большое спасибо. Мы хотели достойно представить страну на мировой арене и нам это удалось. В этом году темой олимпиады выбрана проблема глобального потепления. По правилам игры, робот, собранный каждой командой, должен подбирать углекислый газ в форме шаров и транспортировать их в специальную корзину, при этом выполняя множество комбинаций. Я думаю, что мы отлично справились с поставленной задачей», — поделился капитан сборной Казахстана Ерасыл Абылкасым.

В июле этого года сборная страны уже участвовала и также победила на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland. Тогда школьники смогли установить абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом, а также получили сразу три номинации от членов жюри.

«Поздравляю наших ребят с высокими достижениями! Желаю новых успехов и дальнейших высот! Уверен, что ваш пример станет стимулом для других школьников. Также благодарю учителей, тренеров и родителей талантливых детей за поддержку. Со своей стороны, Министерство просвещения и далее будет создавать возможности для развития цифровых компетенций и навыков у школьников. За последние три года в стране открылась 41 IT-школа, где сейчас обучается 55 тысяч детей. В школах открыто порядка трех тыс. кабинетов робототехники. Президент уделяет особое внимание цифровизации в сфере образования. Спецификой IT-школ является специализация в области IT, ранняя профилизация, углубленное изучение робототехники, программирования и 3D- моделирования. И с каждым годом количество IT-школ будет увеличиваться», — прокомментировал Асхат Аймагамбетов, глава минпросвещения.

FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных к участию школьникам и учителям Министерством просвещения Казахстана. Ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Они привязаны к реальным мировым вызовам — автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам.