Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике

В Греции завершился FIRST Global Challenge.

FIRST Global Challenge — это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. Наши школьники добились рекордных результатов, став лидерами сразу по нескольким направлениям и завоевав победу среди 190 стран мира.

Этим триумфом сборная Казахстана третий год подряд подтверждает свой чемпионский титул. В состав нашей команды вошли ученики НИШ ФМН г. Алматы. Помимо золотой медали в номинации Grand Challenge Award и рекордного количества баллов в играх копилка сборной пополнилась двумя серебряными медалями в высших судейских номинациях FIRST Global International Excellence имени А. Эйнштейна и Robots Skills Challenge за выдающиеся инженерные разработки. Кроме того, отечественный ОФ Ustem Foundation получил серебряную медаль в номинации Outstanding Supporter за поддержку молодых инженеров.

«Мы очень рады, что смогли в очередной раз побить рекорд соревнований и завоевать золотую медаль для нашей страны. Ни одна страна в мире не может похвастаться двухкратным чемпионством, в то время как мы уже третий год подряд с большим отрывом добиваемся победы. Стоит отметить, что состав сборной ни разу за эти годы не повторялся, и честь страны ежегодно защищают разные дети, которых мы отбираем на национальных этапах», — поделился тренер сборной и со-основатель фонда Асылбек Мурзахметов.

Напомним, Казахстан одержал победу в 2022 году в Женеве и в 2023 году в Сингапуре. Национальная сборная была сформирована в рамках отборочных этапов олимпиады по робототехнике, прошедших при поддержке РНПЦ «Дарын», Министерства просвещения РК и акимата города Алматы.