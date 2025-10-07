Binance Kazakhstan собрала криптосообщество в Алматы и Астане

Главной темой митапов стало укрепление доверия к цифровым активам и развитие инфраструктуры для их безопасного и прозрачного использования.

Binance Kazakhstan, локальная регулируемая компания блокчейн-экосистемы Binance в Казахстане, провела серию митапов в крупнейших городах Казахстана, Алматы и Астане. Мероприятия собрали более 2000 участников, представителей медиа, банковского сектора, IT-индустрии и академического сообщества, став площадками для обсуждения роли Казахстана в формирующейся цифровой экономике региона. Встречи прошли при участии регионального руководителя Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилла Хомякова и генерального менеджера Binance Kazakhstan Нурхата Кушимова. Среди спикеров также выступили представители Freedom Finance Global, Mastercard, ForteBank, Fonte Capital и других ключевых игроков отрасли.

Главной темой митапов стало укрепление доверия к цифровым активам и развитие инфраструктуры для их безопасного и прозрачного использования. Участники обсудили пути интеграции криптовалют в национальную финансовую систему, роль государства в создании устойчивой нормативной базы и потенциал Казахстана как цифрового финансового хаба Центральной Азии.

Нурхат Кушимов подчеркнул, что последние годы стали периодом качественных изменений для криптоотрасли в Казахстане: «Мы видим, как рынок становится зрелым. Пользователи все больше интересуются не спекуляциями, а долгосрочными возможностями и безопасными инструментами. Binance Казахстан сегодня — это регулируемая платформа с полным фиатным доступом, поддержкой национальной валюты и продуктами, которые соответствуют мировым стандартам. Наша цель — сделать цифровые активы частью повседневной жизни казахстанцев».

Кирилл Хомяков, в свою очередь, заявил, что роль Казахстана в криптоэкосистеме выходит далеко за рамки национального рынка: «Казахстан — это стратегический центр развития цифровых активов в Центральной Азии. Здесь формируется не только инфраструктура, но и культура доверия между бизнесом, государством и пользователями. Мы видим, что регулирование становится не ограничением, а инструментом развития, и Binance активно поддерживает этот процесс — от образовательных программ до внедрения передовых технологий и стандартов безопасности».

В рамках митапа в Астане состоялась панельная дискуссия «От крипторезервов к CryptoCity: цифровая трансформация Казахстана», где обсуждались вопросы создания национального цифрового фонда Alem Crypto Fund, внедрения технологий искусственного интеллекта в финтехе и перспективы проекта CryptoCity — будущего кластера цифровых финансов. Спикеры подчеркнули, что формирование цифрового суверенитета и внедрение инноваций возможно только при активном взаимодействии государства, частного сектора и глобальных технологических компаний.

Нурхат Кушимов отметил: «Инициатива по созданию государственного криптофонда и CryptoCity показывает долгосрочное стратегическое мышление Казахстана. Эти проекты не только укрепляют позиции страны в глобальной цифровой экономике, но и создают стимул для развития локальных стартапов, инноваций и подготовки новых специалистов в области блокчейна и искусственного интеллекта».

Панельная дискуссия на митапе в Алматы прошла под темой «Криптовалютные и цифровые финансы Казахстана: от инициатив к реализации». Участники обсудили запуск первых регулируемых криптоинструментов, таких как физически обеспеченные Bitcoin ETF и Solana ETF, а также создание цифровой инфраструктуры, включая дата-центры, решения для идентификации и платежные системы. Отдельное внимание уделили роли доверия и транспарентности как ключевых факторов развития рынка.

Комментируя итоги панельной дискуссии, Кирилл Хомяков сказал: «В 2025 году доверие становится главным активом. Для Binance это не просто вопрос соблюдения правил, а стратегическая основа для устойчивого роста. Мы строим экосистему, где регулирование, технологии и пользовательский опыт работают вместе, чтобы сделать криптофинансы безопасными, открытыми и понятными каждому».

На митапах также рассказали о новых продуктах Binance, таких как BNB Simple Earn, Launchpool, Megadrop, расширении программ для партнеров и институциональных клиентов. Особый интерес вызвала программа Binance Angels — международная волонтерская инициатива, объединяющая энтузиастов криптоиндустрии и поддерживающая развитие локальных сообществ.

«Binance Kazakhstan уже стал одним из ключевых драйверов локального рынка, соединяя традиционные финансы и Web3. Мы продолжаем развивать партнерства с банками, университетами и технологическими компаниями, чтобы совместно строить цифровое будущее страны», — добавил Нурхат Кушимов.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.