    Правительство проработает правовой статус цифрового города Alatau City

    В течение трех месяцев поручено разработать проекты законодательных актов, определяющих правовой режим и управление городом.

    10 сентября 2025 12:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Жаслан Мадиев, выступая на заседании правительства по рассмотрению мер по реализации послания Президента-2025, рассказал, о планах по разработке архитектуры Smart City для цифрового города Alatau City, с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовке необходимых НПА для использования криптовалюты в его экосистеме.

    Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта.

    Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать правовые аспекты. В течение трех месяцев поручено разработать проекты законодательных актов, определяющих правовой режим и управление городом.

    Министерству цифрового развития поручено в месячный срок разработать меры по масштабированию концепции Умных городов с учетом лучших международных практик.

