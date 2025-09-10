Правительство проработает правовой статус цифрового города Alatau City

В течение трех месяцев поручено разработать проекты законодательных актов, определяющих правовой режим и управление городом.

Жаслан Мадиев, выступая на заседании правительства по рассмотрению мер по реализации послания Президента-2025, рассказал, о планах по разработке архитектуры Smart City для цифрового города Alatau City, с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовке необходимых НПА для использования криптовалюты в его экосистеме.

Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта.

Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать правовые аспекты. В течение трех месяцев поручено разработать проекты законодательных актов, определяющих правовой режим и управление городом.

Министерству цифрового развития поручено в месячный срок разработать меры по масштабированию концепции Умных городов с учетом лучших международных практик.

Напомним – 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.