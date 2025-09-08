Концепцию Smart City масштабируют на все регионы РК

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства должна сопровождаться повышением энергоэффективности инфраструктуры и жилого фонда — Президент.

Касым Жомарт Токаев завил, что в современных реалиях модернизация ЖКХ невозможна без партнерства государства и бизнеса. Поэтому следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ. Государство должно заниматься контролем и регулированием отрасли, а модернизация инфраструктуры и внедрение технологий — это задача частного сектора.

«Необходимо обеспечить прозрачность реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к действиям власти. Из-за бездействия правительства и местных исполнительных органов на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, выстраивания новой модели управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг соразмерно росту тарифов. Здесь, безусловно, поможет концепция создания „Умных городов“, ее нужно масштабировать во всех регионах. Следует задействовать лучшие международные практики, пригласить компетентных управляющих, в том числе иностранных», — высказался Президент.

Особое внимание он обратил на сферу жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста. В 2024 году было введено 19 млн квадратных метров жилья. Для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта.

«Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства. Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие», — обратился Касым-Жомарт Токаев к присутствующим на его выступлении.

