Проведенные всеобъемлющие аэрогеофизические исследования в стране абсолютно устарели.

Выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев затронул тему цифровизации промышленности. И одной из ключевых задач Президент назвал развитие геологоразведки.

«Необходимо составить современные карты наших недр с использованием цифровых инструментов. Это позволит на качественно новом уровне оценить потенциал наших месторождений. В этой работе можно задействовать и международную экспертизу. Успешная геологоразведка невозможна без прочного научного фундамента», — высказался Президент.

Он поручил до середины следующего года открыть сертифицированную лабораторию, соответствующую передовым международным стандартам, на базе Национальной геологической службы. Важно ускорить процесс оцифровки и систематизации всей геологической информации, прежде всего путем внедрения искусственного интеллекта.

В целом законодательное и практическое оформление реформ в сфере геологоразведки и освоения недр должно быть завершено до конца года.

То, как в Казахстане обстоят дела с цифровизацией промышленности, мы обсудили на конференции PROFIT Industry & Energy Day 2025, которая недавно прошла в Алматы.

Президент также высказался об энергоресурсах страны, отметив, что в РК начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. Так, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт «зеленой» энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе.

«Для Казахстана энергетический переход — не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства», — отметил Касым-Жомарт Токаев.