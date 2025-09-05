PROFIT Industry & Energy Day 2025: кого уволили роботы?

На конференции о цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане обсуждали главные задачи и тренды автоматизации.

28 августа в Астане прошла конференция PROFIT Industry & Energy Day 2025, посвященная цифровизации промышленности и энергетики Казахстана. Конференция проводится ежегодно с 2015 года и неизменно собирает лучших экспертов рынка, представителей крупнейших казахстанских промышленных и энергетических компаний.

Традиционно отраслевые конференции PROFIT Events ориентированы на практическую составляющую — выступления спикеров максимально информативны, участники получают доступ к реальным кейсам, могут пообщаться с поставщиками ИТ-решений, наладить деловые связи и перенять опыт у коллег и экспертов отрасли.

Открыла PROFIT Industry & Energy Day 2025 Жаннат Дубирова, вице-министр промышленности и строительства РК. Она представила портфель проектов цифровизации отраслей Минпрома, который включает три основных направления — недропользование, строительство и промышленность.

«В сфере геологии и недропользования создана Единая платформа недропользования (ЕПН), которая автоматизирует государственные услуги, а также обеспечивает сбор, учет и хранение геологической информации. В ЕПН оцифровано 22 государственные услуги, 94% контрактов и лицензий на общераспространенные полезные ископаемые и 95% на твердые полезные ископаемые уже оцифровано. Для формирования Базы геологической изученности проводится оцифровка бумажных и магнитных носителей данных (более 3,6 млн листов текста, 645 тыс. листов графики, а также бобины и картриджи). Разработан прототип для перевода отсканированных геологических отчетов в машиночитаемый вид. Внедрение искусственного интеллекта позволит не только распознавать информацию, но и формировать геологическую модель месторождения для внесения ее в Единую платформу недропользования», — поделилась Жаннат Дубирова.

Далее она представила статистику и проекты в сфере строительства. Создан Государственный градостроительный кадастр (АИС ГГК) — цифровой инструмент для комплексного управления территориями. Проект охватывает 94% инженерной инфраструктуры страны, 89 единиц генеральных планов и 711 проектов детальной планировки. В рамках внедрения технологий ИИ в строительстве реализуется проект применения высокоточных беспилотных систем в связке с компьютерным зрением и AI для выявления нецелевого использования земельных участков в черте городской застройки.

«Это позволит добиться строгого соблюдения градостроительных регламентов (генеральных планов и ПДП), а также позволит сократить временные затраты специалиста на выявление несоответствий (с 3 рабочих дней до 4 часов) и исключит выявленные незаконные постройки в населенных пунктах», — пояснила представитель Минпрома.

ИИ также планируется использовать для проверки градостроительной документации (сопоставление данных ПДП и ГП), что сократит время проверки одного проекта с 16 до 9 часов и снизит нагрузку на экспертов до 60%.

Что касается цифровизации промышленности: в 2024 году через Фонд АКФ «ПИТ» привлечено финансирование на разработку Национальной информационной системы промышленности (НИСП), были собраны требования к данным, проведен реинжиниринг 24 государственных услуг в сфере промышленности, разработаны детальные технические требования и дизайн-проекты портала, разработан прототип модуля ИИ для экспортного контроля. На 2025 год запланирован запуск пилота НИСП по госуслугам экспортного контроля и применение ИИ для идентификации специфических товаров.

О цифровых проектах в энергетическом секторе рассказал Бакытжан Ильяс, вице-министр энергетики РК. Он представил возможности Единой платформы топливно-энергетического комплекса EnergyTech на базе ИС «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом».

«Основная цель платформы — автоматизировать, централизовать и оптимизировать процессы управления и взаимодействия между всеми участниками энергетической отрасли, включая государственные органы и частные компании. EnergyTech разработана для решения нескольких ключевых задач, которые повышают эффективность и прозрачность в энергетической отрасли. Платформа переводит в цифровой формат документооборот, отчетность, мониторинг производственных и финансовых показателей. Это позволяет сократить бумажную волокиту и ускорить обмен информацией. Также она консолидирует огромные массивы данных от всех субъектов ТЭК — от добывающих компаний до электростанций и розничных поставщиков. Это создает единый источник достоверной информации для аналитики и принятия решений. Платформа обеспечивает мониторинг состояния топливно-энергетического комплекса в реальном времени — это помогает выявлять и устранять проблемы, а также предотвращать кризисные ситуации. На основе собранных данных EnergyTech позволяет строить точные прогнозы спроса и предложения на энергоресурсы, планировать развитие инфраструктуры и оптимизировать распределение ресурсов. В целом система делает данные о деятельности компаний более прозрачными для государственного контроля. Это снижает риски коррупции и повышает эффективность надзора», — отметил Бакытжан Ильяс.

Он также привел примеры применения технологий ИИ и БПЛА в дефектоскопии линий электропередач и тепловых сетей и рассказал, каким образом эти проекты помогут избежать аварий на энергообъектах и теплосетях.

Цифровизация энергетической системы страны является ключевой задачей, направленной на повышение ее эффективности и устойчивости. Особый акцент сделан на энергосбережении и энергоэффективности — как ключевых приоритетах устойчивого экономического развития. При этом казахстанская экономика крайне неэффективна в плане потребления энергоресурсов. На производство одного условного доллара продукции расходуется в два раза больше ресурсов, чем в среднем по миру, и в три раза больше, чем в странах ОЭСР. Марат Калменов, директор Департамента обработки и анализа АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» (EEDI), рассказал об архитектуре и возможностях Единой информационной системы в области энергоэффективности и энергосбережения, которую разрабатывает EEDI.

«Сегодня сбор данных происходит вручную через государственный энергетический реестр, который содержит информацию от более чем 20 тысяч субъектов. Этот подход имеет существенные недостатки — ошибки ввода данных из-за человеческого фактора, отсутствие автоматизированного сбора информации и устаревшие данные. Для решения этих проблем и была предложена концепция единой информационной системы в области энергосбережения. Цель проекта — уйти от ручного ввода данных и перейти к сбору информации напрямую со счетчиков и приборов учета. ЕИС будет взаимодействовать с другими государственными базами данных (юридических лиц, электронных счетов, госзакупок и статистики), а также со специализированными системами, такими как EnergyTech и SmartMetering. Это обеспечит достоверность и своевременность данных. Новая цифровая экосистема позволит получать ежемесячные данные об энергопотреблении и корректировать государственную политику в реальном времени. В перспективе система сможет стать основой для использования искусственного интеллекта, что позволит перейти от рутинной проверки отчетности к более глубокому анализу и принятию стратегических решений, направленных на дальнейшее повышение энергоэффективности», — говорит Марат Калменов.

Одной из ключевых секций PROFIT Industry & Energy Day 2025 стала панельная дискуссия, где эксперты обсудили тренды отрасли, влияние ИИ и то, возможно ли сегодня обойтись без него, а также роботизацию и автоматизацию производств.

На вопрос о трендах, не связанных с ИИ, эксперты выделили несколько основных направлений, важных для казахстанских предприятий.

— Марат Калменов указал на низкоуглеродную повестку (экологические требования, переход к декарбонизации), постоянный рост потребления электроэнергии и глубокую электрификацию экономики. Он также отметил низкую эффективность в плане потребления энергоресурсов в Казахстане по сравнению с ведущими странами.

«Перед РК стоит цель снизить энергоемкость ВВП на 15% к 2029 году. Однако с 2021 по 2023 год снижение составило всего 1,46%. Процесс идет медленно из-за использования устаревших технологий на большинстве производств», — говорит он.

— Рустем Канафин, руководитель проекта «Тиражирование системы позиционирования персонала и транспорта на рудниках», «Корпорация Казахмыс», подчеркнул важность наличия и развития соответствующей инфраструктуры для сбора и передачи данных, особенно в горнодобывающей отрасли. Это могут быть спутниковые системы для передачи данных с удаленных объектов и развертывание сетей Private 5G на промышленных площадках. Он также упомянул цифровых двойников и интеграцию разрозненных систем.

В своем докладе он рассказал о внедрении в корпорации «Казахмыс» казахстанской системы Digital Monitoring and Management System (DMMS), предназначенной для оперативного и безопасного контроля, достоверной аналитики и результативного управления всеми производственными циклами промышленных предприятий. Система уже успешно используется на 15 рудниках компании и имеет более 60 000 пользователей.

«В процессе работы система DMMS генерирует огромное количество данных, которые могут стать основой для внедрения ИИ. На базе собранных данных и новой инфраструктуры „Казахмыс“ планирует внедрить модуль Smart Assistant с использованием ИИ. Он будет генерировать инфографику и отчеты для руководства», — пояснил Рустем Канафин.

— Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники, отметил, что «жизнь в робототехнике существует и без ИИ». Он привел пример с «вентилятором на конвейере», что демонстрирует, как неочевидные, простые решения могут быть очень эффективными. ИИ он видит как более адаптивный, но ресурсоемкий инструмент.

В своей презентации он отдельно остановился на важности роботизации промышленности в РК, подчеркнув, что это не мечта, а необходимость.

«Плотность роботизации в Казахстане составляет 9 промышленных роботов на 10 000 сотрудников в обрабатывающей промышленности. Это значительно ниже среднемирового показателя (162 робота) и тем более ниже, чем у лидеров: Южная Корея (1000+), Сингапур (770) и Китай (470). При этом Китай ежегодно внедряет более половины всех промышленных роботов в мире. Развитие робототехники в Казахстане сдерживают отсутствие отраслевых стандартов, экономический барьер, недостаток квалифицированных кадров и слабая информированность (предприятия недостаточно осведомлены о существующих мерах поддержки и возможностях, в том числе в рамках ЕАЭС). При этом важно понимать, что роботизация — это неизбежный прогресс. Компании, которые начнут автоматизировать свои процессы сейчас, получат конкурентное преимущество. В противном случае они рискуют быть вытесненными с рынка», — высказался глава KAAR.

— Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации, ООО «Продо Тех», назвал главным трендом для «взрослых» промышленных предприятий выравнивание технологического ландшафта и интеграцию систем. ИИ, по его мнению, является лишь «вишенкой на торте» для уже структурированных информационных систем. Он также указал на необходимость активного использования машинного обучения для анализа больших объемов данных и представил опыт группы «Продо» в роботизации бизнес-процессов.

«Группа „Продо“ начала внедрение RPA с финансовых и бухгалтерских процессов, которые являются универсальными для любого предприятия. Первыми проектами стали банковские выписки (автоматическая загрузка данных из клиент-банков в систему компании) и платежные реестры (импорт платежных поручений в банки). С этих двух задач удалось сэкономить 2500 человеко-часов в год. Косвенный эффект — количество ошибок, которые бухгалтерия исправляла после загрузки данных, сократилось в 10 раз. Это показывает, как роботизация повышает точность и снижает нагрузку на смежные отделы. В настоящее время ведется работа над автоматизацией подготовки отчетов для разных дирекций и выгрузки отчетности. Запланирована реализация пяти новых алгоритмов на 2025 год. Общее высвобождение человеко-часов уже достигло 3500 в год», — поделился Семен Кузнецов.

Отмечая необходимость трансформации казахстанской промышленности и энергетики, участники панельной дискуссии попытались разобраться, что же более целесообразно — строить новые высокотехнологичные предприятия или модернизировать существующие.

— Семен Кузнецов уверен, что в текущих условиях исключительно модернизация является наиболее рациональным выходом. Новые технологии могут помочь даже в процессе самой модернизации, если на начальном этапе правильно проработать вопросы данных и интеграции.

— Владимир Туреханов считает, что нужно двигаться поэтапно, через модернизацию. А строить с нуля целесообразно только при наличии больших финансовых возможностей.

— Рустем Канафин рассказал об опыте «Казахмыса» — компания решила модернизировать существующую телекоммуникационную инфраструктуру, так как это было экономически выгоднее, чем строить новую. Однако для будущих задач (дроны, автономная техника) уже рассматривается строительство новой высокоскоростной сети.

— Марат Калменов привел пример из истории, когда из-за ошибочного прогноза в Казахстане долго не строили новые электростанции, что привело к их износу и авариям. Он считает, что в долгосрочной перспективе новое строительство может быть выгоднее из-за снижения операционных расходов, хотя и требует больших капитальных вложений.

И, конечно, эксперты не обошли стороной вопрос сокращения рабочих мест из-за автоматизации. Эта тема вызвала наиболее оживленную дискуссию. Спикеры опровергли тезис о массовых увольнениях, заменяя его понятием «трансформации труда».

— Владимир Туреханов обратил внимание, что роботы и ИИ помогают закрыть дефицит кадров, который сегодня наблюдается во многих странах, включая и Казахстан. При этом работники, занимавшиеся ранее низкоквалифицированным трудом, могут повысить свою квалификацию и стать, например, сервисными инженерами или операторами новых систем.

— Семен Кузнецов подчеркнул, что негативные заголовки об увольнениях и сокращениях преувеличены. По его опыту, внедрение автоматизации лишь забирает рутинные задачи, позволяя сотрудникам заниматься более интеллектуальной работой.

— Марат Калменов согласился с коллегами, отметив, что ИИ освобождает человека от рутинных задач, таких, например, как анализ данных энергоаудитов.

— Рустем Канафин привел примеры из горнодобывающей отрасли, где роботы забирают на себя травмоопасные и рутинные задачи. Кроме того, благодаря цифровизации появляются новые профессии. Так, например, внедрение автономных самосвалов привело к появлению операторов, программистов и механиков для их обслуживания. Он также подчеркнул, что социально ориентированные компании не стремятся к сокращениям.

Подробнее об интересном проекте по внедрению беспилотных самосвалов в ERG рассказал Евгений Фадеев, эксперт по роботизации ГМК, ТОО «Business and Technology Services».

«Идея зрела с 2017 по 2021 год, когда в мире активно появлялись полностью автономные карьеры. В 2021 году начались подготовительные работы, а в 2023 году стартовала активная фаза. Проект стартовал в 2024 году, три беспилотных самосвала запущены на изолированном участке. Результаты за год — перевезено более 3,5 млн тонн горной массы, пройдено 132 000 километров, совершено около 30 000 рейсов. И хотя на текущем этапе производительность сопоставима с работой водителей, она стремится к росту. Повышение коэффициента использования оборудования неизбежно приведет к увеличению прибыли. Внедрение роботизированных самосвалов столкнулось с рядом проблем, которые были успешно решены. Потребовалось оптимизировать существующую сеть LTE, которая не справлялась с большим объемом трафика, генерируемого роботами. В конце 2024 — начале 2025 года на роботизированном участке была запущена первая в Казахстане частная сеть 5G для промышленных нужд. Это значительно улучшило качество связи и позволило добавлять больше камер и систем мониторинга. Специально для проекта построен модульный диспетчерский центр. Проект потребовал создания с нуля новых должностей и обучения сотрудников. Часть персонала была найдена на рынке, часть — переобучена. В итоге удалось сформировать команду, которая сейчас самостоятельно, без участия подрядчика, обеспечивает круглосуточную эксплуатацию комплекса. Этот проект помог руководству и сотрудникам преодолеть страх перед новыми технологиями и начал трансформировать мышление компании, открывая путь для дальнейшей цифровизации и роботизации», — рассказал в своем выступлении Евгений Фадеев.

При этом, в современном мире цифровая трансформация проходит все легче по мере развития принципа No-code. Аналитическая компания Gartner подтверждает, что No-code-разработка — это глобальный тренд: в 2025 году более 75% крупных компаний используют этот принцип. Топ-менеджеры называют No-code-инструменты важнейшими инвестициями в цифровую трансформацию. Абзал Аширбаев, Regional Sales Director, Creatio, рассказал подробнее о том, какие преимущества дает платформа Creatio.

«Платформа Creatio предоставляет уникальные преимущества, которые делают ее лидером на рынке. Это быстрые результаты (сокращение времени на внедрение на 50% по сравнению с традиционными решениями), высокий ROI (возврат инвестиций превышает 60%), вовлечение сотрудников и низкая стоимость владения. ИИ является неотъемлемой частью платформы и интегрируется в ее архитектуру, что позволяет автоматизировать сложные задачи», — говорит Абзал Аширбаев.

Платформа дает возможность создавать собственные бизнес-приложения и процессы на основе текстового описания. Абзал Аширбаев подчеркнул, что Creatio помогает клиентам решить широкий спектр задач, от управления документацией и HR-процессов до сервисного обслуживания и продаж, предоставляя настоящую свободу в автоматизации.

Говоря о цифровизации, нельзя не затронуть темы создания физической инфраструктуры, ее развития и защиты.

Так, Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов MUK Group, представил облачное решение Azure Arc от Microsoft для управления, мониторинга и защиты локальных дата-центров. Он отметил, что современный IT-ландшафт характеризуется гибридной мультиоблачной инфраструктурой — компании используют как локальные ЦОД, так и сервисы от различных облачных провайдеров. Такая модель хотя и дает гибкость, создает ряд проблем, среди которых — сложность управления, разнородность, задержки и устаревшие решения. Решением проблемы может стать Microsoft Azure Arc. Это новый подход, который позволяет управлять всей гибридной и мультиоблачной инфраструктурой из единой консоли.

«Вы можете интегрировать ресурсы, управлять серверами на базе разных операционных систем, базами данных, а также облачными сервисами от других провайдеров. Платформа предоставляет централизованное управление и один интерфейс для развертывания решений, мониторинга их состояния, отслеживания инцидентов безопасности и контроля работы в реальном времени. С помощью Azure Arc можно привнести в локальные ЦОД облачные сервисы Microsoft, не перемещая туда свои данные. Это решает проблему регуляторных требований, которые запрещают хранить определенные данные в облаке. Данные остаются на ваших серверах, а вы получаете доступ к облачным инструментам, таким как Microsoft Defender for Cloud, Azure Monitor, Microsoft Sentinel, Microsoft Copilot и Azure Policy», — говорит Владислав Барковский.

Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов АМТ-ГРУП, рассказал о защите критической инфраструктуры при помощи InfoDiode. Это однонаправленный шлюз, обеспечивающий передачу файловой и потоковой информации в одном направлении и не позволяющий передачу в обратном.

«Любая цифровая трансформация и внедрение новых систем, направленных на повышение производительности и экономию, сопряжены с рисками. Сегодня, когда происходит активная интеграция систем MES и АСУТП, появляется множество двунаправленных каналов связи. Эти каналы не только используются для сбора данных, но и создают уязвимости для злоумышленников. При этом уровень квалификации хакеров вырос: они перешли от массовых атак к сложным, целенаправленным атакам, направленным на дестабилизацию работы ключевых объектов. Использование InfoDiode позволяет решить ключевые проблемы безопасности в условиях цифровой трансформации — изолировать критическую инфраструктуру и важные системы (АСУТП, SCADA) от внешних сетей, сохраняя при этом возможность сбора данных, исключить возможность проникновения внешних злоумышленников и не позволить хакерам использовать уязвимости в программном обеспечении для организации атаки. Кроме того, это решение не требует постоянных обновлений и администрирования, как в случае с программными средствами защиты, что позволяет сэкономить на операционных расходах. Безусловно, InfoDiode — это не замена других средств защиты, но это важная часть эшелонированной обороны, которая обеспечивает максимальную защиту наиболее важных объектов», — заключил Вячеслав Половинко.

Тему безопасности продолжила Асель Казбекова, юридический директор KPMG Law Kazakhstan. Она выступила с презентацией о комплаенсе и юридической ответственности при инцидентах кибербезопасности.

«Кибератаки и утечки данных стали повседневной реальностью, и Казахстан не является исключением. В июне 2025 года в открытый доступ попали данные более 16,3 млн граждан страны. Несмотря на активное развитие технологий, многие компании в Казахстане фокусируются исключительно на технической защите, игнорируя юридические аспекты. Это приводит к отсутствию формализованных политик и процедур, что, в свою очередь, влечет за собой серьезные последствия, включая крупные штрафы. При этом в Казахстане не существует единого закона о кибербезопасности. Вместо этого правовое регулирование рассредоточено по нескольким законам и подзаконным актам», — отметила спикер.

Асель Казбекова привела примеры судебных дел, демонстрирующих, что регулятор уже активно привлекает компании к ответственности. Поэтому в качестве превентивных мер она порекомендовала компаниям разрабатывать политики и процедуры, а также регулярно проводить обучение для сотрудников.

А Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», представил одного из вендоров в портфеле своей компании — Gravotech, мирового лидера в области разработки, производства и дистрибуции инновационных решений для маркировки, гравировки и резки.

«Gravotech специализируется на оборудовании для нанесения долговечной маркировки и имеет более чем 80-летнюю историю. Технологии маркировки Gravotech — использование лазера для нанесения изображений, штрих-кодов и QR-кодов на различные материалы, нанесение изображений на металлы с помощью иглы (керна), скрайбирование (царапание) поверхности металла для создания маркировки и фрезерование (создание углубленных надписей и изображений). Одно из направлений использования Gravotech — для маркировки деталей, серийных номеров и VIN-кодов в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, медицине, а также в горнодобывающей, энергетической и нефтегазовой отраслях. Оборудование для этих целей представлено как в виде автономных станков для настольного использования, так и в виде систем для интеграции в производственные линии. ЛинкМастер предоставляет полный комплекс услуг по оборудованию Gravotech, включая установку, обучение персонала и техническую поддержку», — говорит Андрей Поцелуев.

Еще один спикер, Набиль Бен Суссия, коммерческий директор IEC Telecom Kazakhstan, рассказал о возможностях Starlink для компаний промышленности и энергетики и о портфолио дополнительных услуг от IEC Telecom.

Напомним — компания Starlink совсем недавно официально вышла на казахстанский рынок, ее услуги спутникового интернета теперь доступны на всей территории страны.

Спикер отметил, что основной вызов заключается в том, что цифровизация сосредоточена в крупных городах РК, и это создает разрыв между городскими и отдаленными районами, включая поселки, месторождения и промышленные предприятия. IEC Telecom, имеющая глобальное присутствие и являющаяся одним из трех ведущих реселлеров Starlink в мире, предлагает решения на базе этой технологии для преодоления цифрового разрыва: «Starlink — это низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечивает высокую скорость (до 400 Мбит/с) и низкую задержку (20-60 мс). Starlink имеет две бизнес-модели — B2C для физических лиц (можно приобрести только на сайте Starlink) и B2B для компаний. Тарифы для B2B доступны через официальных реселлеров, таких как IEC Telecom. Мы также предлагаем бизнесу ряд дополнительных решений на базе Starlink, которые недоступны на официальном сайте. Это резервный канал связи, не зависящий от наземной инфраструктуры, возможность объединить несколько терминалов под одним тарифом и использовать общий пул данных, что позволяет оптимизировать расходы, а также пакеты трафика, которые компании могут раздавать своим сотрудникам в вахтовых городках или на платформах в рамках социальной программы. Например, 5 Гб трафика в месяц могут стоить всего 2500 тенге. Среди дополнительных услуг также решения для предотвращения кибератак, отслеживание и мониторинг техники (Fleet Management) и радиосвязь через интернет (RoIP)».

Георгий Арзуманян, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии, представил на PROFIT Industry & Energy Day 2025 финансовый механизм промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. Цель механизма поддержки — способствовать технологическому развитию и созданию новых моделей производства в государствах-членах ЕАЭС, расширение торгово-экономических связей между ними и наращивание взаимных инвестиций. Предприятия могут получить субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выданным финансовыми организациями для реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, направленных на создание новых или модернизацию существующих производств. С презентацией программы вы можете ознакомиться на сайте конференции.

Подводя итог этого насыщенного мероприятия, важно отметить то, о чем так или иначе говорили многие эксперты. Цифровая трансформация в промышленности и энергетике Казахстана — это не просто тренд, а стратегическая необходимость. И именно от того, как будут перестраиваться на цифровые рельсы предприятия страны, зависят модернизация экономики, обеспечение энергетической безопасности, улучшение экологических показателей и повышение конкурентоспособности страны на международной арене.

