Нурали Алиев завершил выход из Транстелекома

О своем выходе из состава владельцев Транстелекома он сообщил в феврале 2025 года.

Нурали Алиев завершил выход из состава владельцев компании «Транстелеком», долей в которой он владел через Unit Telecom. Изменение в составе владельцев произошло 25 августа 2025 года. Вместо Алиева акционером Unit Telecom стала Jusan Mobile, заключившая договор на приобретение доли в 51% в Unit Telecom 31 декабря 2024 г. Вторым акционером Unit Telecom остался Дмитрий Покупателев. Jusan Mobile, в свою очередь, через ряд компаний принадлежит бизнесмену Галимжану Есенову, передает Forbes Kazakhstan.

Акционерами «Транстелеком», таким образом, являются Unit Telecom с долей 75%, которая в свою очередь принадлежит Jusan Mobile и Дмитрию Покупателеву, и нацкомпания «Қазақстан темір жолы» с долей 25%.

О своем выходе из состава владельцев «Транстелекома» Нурали Алиев сообщил в феврале 2025 года. Алиев возглавил «Транстелеком» в 2013 году, в качестве конечного контролирующего акционера он впервые указывается в 2021-м вместе с Покупателевым (Unit Telecom приобрел пакет 75% минус 1 акция у тогдашнего конечного контролирующего акционера «Транстелекома» Марлена Муханова, сделка по договору купли-продажи акций состоялась 6 августа 2021 года).

Председателем СД «Транстелекома» вместо Алиева стал Покупателев, в состав СД вошли трое новых членов — Кайрат Балыкбаев, Андрей Марченко и Нурлан Арынгазиев, которые на тот момент были действующими сотрудниками Jusan Mobile (предправления и два члена СД), и в совет директоров «Транстелекома» их приняли как представителей интересов Unit Telecom.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция Profit Telecom Day 2026, посвященная актуальным вопросам и перспективам развития телекоммуникационной отрасли РК.