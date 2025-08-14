Роскомнадзор намерен ограничить звонки через Telegram и WhatsApp в России

«Частичную блокировку» звонков в этих мессенджерах в ведомстве объяснили «борьбой с мошенниками».

13 августа Роскомнадзор РФ сообщил о «частичном ограничении звонков» в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сославшись на то, что через головые звонки в этих мессенджерах мошенники обманывают граждан.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократные требования о принятии мер противодействия владельцы обоих мессенджеров проигнорировали», — заявили в РКН.

Ранее, 10 и 11 августа пользователи в РФ столкнулись с массовыми сбоями в работе обоих мессенджеров, о чем имеется подтверждение на сервисе Downdetector, где число комментариев от российских пользователей WhatsApp и Telegram резко возросло. Большинство из сбоев было связано с проблемами со связью во время видеозвонков.

Кроме того, по данным некоторых источников так называемая «большая четверка» операторов связи в РФ (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2) попросила заблокировать звонки в иностранных мессенджерах. Одним из аргументов операторы назвали решение проблемы кибермошенничества. Также, исходя из информации операторов, люди стали меньше пользоваться обычными телефонными звонками, из-за чего компании теряют средства для поддержания инфраструктуры.

Интересно, что в июле появилась информация о том, что WhatsApp в России «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Большинство пользователей восприняло это как скорый уход мессенджера с российского рынка. К слову, сейчас WhatsApp ежедневно использует 68% россиян, а Telegram — 55%. 24 июня Президент РФ подписал указ о создании в России национального мессенджера, который должен объединить в себе государственные и банковские услуги. А в начале июня Путину представили мессенджер Max, который и выбрали в итоге «национальным мессенджером». К слову, Max разрабатывает дочка холдинга VK, возглавляемая сыном первого замглавы администрации президента РФ.

Напомним — в Казахстане на днях также было принято решение запустить национальный мессенджер в госорганах. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта.