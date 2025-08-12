Президент провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта

Он раскритиковал правительство за невыполненные поручения по ускорению создания единой национальной цифровой экосистемы и внедрению ИИ.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. В нем приняли участие премьер-министр РК Олжас Бектенов, руководитель администрации Президента Айбек Дадебай, члены правительства, руководители центральных государственных органов.

В своем выступлении Президент отметил, что сейчас в мире происходят значительные технологические изменения, связанные со стремительным развитием ИИ.

«Эта технология напрямую влияет на развитие всех стран мира, без нее сейчас невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Одним словом, передовые технологии стали залогом национальной независимости, движущей силой экономического роста. Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов. По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь 4,8 трлн долларов. А его доля в мировой технологической индустрии увеличится от 7 до 29%. Это беспрецедентный рост. Искусственный интеллект открывает широкие возможности для развития», — заявил Глава государства.

По его словам, в этой сфере обостряется глобальная конкуренция.

«В июле 2025 года администрацией Президента Дональда Трампа представлена стратегия America’s AI Action Plan, в которой ИИ признан важнейшим инструментом технологического, экономического и оборонного лидерства США. Нашим специалистам следует внимательно изучить этот и другие аналогичные документы, сделать практические выводы. В свою очередь, Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Цель — продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны. Основная цель Казахстана — стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям. Важно системно подходить к каждому вопросу, принимать взвешенные решения и строго контролировать их реализацию. Ранее я уже говорил об ускорении создания единой национальной цифровой экосистемы. Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что искусственный интеллект должен стать движущей силой развития всех отраслей. По его мнению, ИИ — основа инновационного развития и цифровой независимости нашей страны.

«В ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. Это ясная и неизменная цель. Нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта. Для достижения этой высокой цели необходимо четко определить стратегический курс. Нужна комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность наших усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. К этой работе надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов. Документ должен быть абсолютно прагматичным, ясным и служить путеводителем нашей дальнейшей работы. Он должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта. Он должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения этой технологии в экономику и государственный сектор. Его задача — содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий. Важно также сосредоточить внимание на управлении трансформацией рынка труда — через масштабные программы обучения и прогнозирование потребностей в кадрах», — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев обозначил девять приоритетных направлений, которые должны стать основой цифровой политики государства.

«Первое. Нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Задача нелегкая, но жизненно необходимая, потому что будет способствовать тотальной модернизации экономики, росту производительности труда. Для этого следует выстроить взаимодействие с нашими крупнейшими предприятиями. Правительство совместно с Самрук-Қазына до конца года должно представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта», — сказал Глава государства.

Вторым приоритетом была названа дальнейшая цифровизация государственного управления. Президент считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов.

«В настоящее время реализуется ряд проектов, работающих по принципам ChatGPT. Эти подходы помогают реагировать на запросы граждан. Однако это лишь первый шаг на большом пути. Потенциал передовых технологий гораздо выше. ИИ должен кардинально упростить работу государственного аппарата. Эта очень важная задача. В Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии так называемой „цифровой фиксации“: документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих. По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности. Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу. Поэтому поручаю правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений. Нужны конкретные механизмы, которые можно будет использовать во всей системе госуправления», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на критическую важность использования технологий ИИ в здравоохранении. Как было сказано в выступлении, в медицинской сфере накоплены огромные объемы информации. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.

«В мире активно применяются технологии, которые позволяют освободить врачей от рутинных задач, сосредоточить их внимание на принятии важных клинических решений. В Казахстане тоже имеются перспективные медицинские стартапы, однако их потенциал зачастую блокируется бюрократией. В то же время существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину. Непоследовательность в цифровизации здравоохранения приводит к различным нарушениям закона. В частности, проведенный в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил крупные финансовые потери. Цифровые подходы будут способствовать прозрачной и эффективной работе медицинской отрасли», — заметил Президент.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в казахстанском здравоохранении.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев обозначил совершенствование регулирования в области искусственного интеллекта. По его словам, во всем мире идет активное формирование правовых основ для использования искусственного интеллекта.

«Европейский союз, США, Китай, Канада выстраивают собственные модели регулирования, учитывая существующие риски и потенциальные возможности. Казахстану также следует сформировать собственную нормативную базу. В этой связи целесообразно опираться на передовой международный опыт. Национальные приоритеты должны быть в центре внимания. В целом, принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой Правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей. Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по этому вопросу», — сказал Глава государства.

Особое внимание в речи было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Президент напомнил членам правительства про свое поручение о пересмотре архитектуры национального цифрового ландшафта на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).

«Недавно мы запустили крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Теперь нужно использовать его на практике. Соответствующая работа только начинается. Очень важно, чтобы вычислительные ресурсы были одинаково доступны всем. Необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера. В этой связи поручаю Правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера. Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил перевести всю цифровую экосистему — как государственную, так и квазигосударственную — на единую суверенную платформу.

«Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech», — сказал Глава государства.

Наряду с этим Президент обратил внимание на важность грамотного использования ИИ подрастающим поколением. По его мнению, это должно стать непременным условием цифровой трансформации в нашей стране.

«Мы уже реализуем программу обучения AI-Sana. Цель проекта — повышение квалификации студентов в области искусственного интеллекта. Целесообразно максимально расширить сферу действия этой программы. Необходимо повысить уровень знаний преподавателей и учеников в области искусственного интеллекта, что является важной задачей, стоящей перед профильным министерством», — напомнил Глава государства.

Кроме того, он отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы.

«В прошлом году глобальные инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта составили почти 100 миллиардов долларов — это более трети всех венчурных вложений в мире. По сравнению с 2023 годом финансирование ИИ-проектов выросло почти на 80%. Таким образом, конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется. Основные инвестиционные потоки сегодня исходят из США, стран Европейского союза и Китая. Но эти средства идут туда, где есть сформированная экосистема: доступ к инфраструктуре, поддержке, регулированию и рынкам. Деньги следуют за условиями. Месяц назад я ознакомился с работой ряда казахстанских стартапов в сфере ИИ. Некоторые из них могут стать „единорогами“. Радует, что талантливые молодые люди у нас есть, они настроены патриотично, хотя некоторые из них работают за рубежом. Такие таланты государство обязано поддерживать», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института «цифровых послов».

«Наша задача — создать эффективную инновационную экосистему для талантливой молодежи. В целом, следует обеспечить им все условия. Также необходимо открыть структуры и исследовательские центры, которые будут способствовать быстрой реализации новых инициатив. Важно укреплять международные связи в сфере цифровых технологий. Только тогда Казахстан будет признан цифровым хабом Евразии. Развитие искусственного интеллекта — задача стратегического значения для нашей страны. Эта задача напрямую связана с будущим Казахстана. Наша страна должна быть передовой и развитой. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем. На сегодняшнем совещании мы определили ряд важных задач. Всем государственным органам и учреждениям предстоит работать сообща. К этой работе должны быть привлечены и представители частного сектора, поскольку это общенациональная цель. Министерство цифрового развития как основной координирующий орган должно обеспечить общее взаимодействие. Времени очень мало, нельзя сидеть сложа руки. Ключевые решения и предложения, связанные с искусственным интеллектом, должны быть подготовлены и представлены мне в течение двух месяцев», — подытожил свое выступление Глава государства.

В ходе совещания с докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр внутренних дел Ержан Саденов. Также в дискуссии приняли участие председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, аким Астаны Женис Касымбек.