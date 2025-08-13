Приложение Aitu станет национальным мессенджером в сфере госуслуг

Планируется, что госсервисы будут доступны каждому гражданину в один клик.

Приложение Aitu закрепят в качестве национального мессенджера в сфере госуслуг в Казахстане.О работе, которая ведется в этом направлении, стало известно по итогам совещания в правительстве, передает Sputnik.

«Госорганы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой госсервисы будут доступны каждому гражданину в один клик», — заявили в Кабмине.

Мессенджер Aitu сочетает привычные функции для пользователей и возможности для бизнеса, такие как групповые чаты сотрудников. В мессенджер внедрены AI-ассистенты. Разработчик — BTS Digital, казахстанская IT-компания, существующая более 7 лет.

О том, что госорганам необходимо отказаться от передачи важной информации через иностранные мессенджеры, заявил Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам развития искусственного интеллекта.