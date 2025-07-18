Пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав стартует в Казахстане

Срок его реализации — до 30 июня 2026 года.

МВД и Минцифры Казахстана выпустили совместный приказ. Согласно документу, в республике запускается проект по онлайн-оформлению водительских прав. Пока он будет действовать в пилотном режиме. Пилотным проектом предусмотрен запуск услуги по подаче заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн формате и перевода исключительно в онлайн формат замены водительских удостоверений в мобильном приложении ЦОН, Sputnik.

Онлайн формат будет действовать на портале электронного правительства и мобильного приложения eGov. Срок реализации — по 30 июня 2026 года.

Отмечается, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, отметили в ведомстве.