TikTok удалил 1,4 млн роликов в Казахстане

Платформа коротких видеороликов ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Казахстане, способствуя формированию дружелюбной и комфортной среды для творчества.

Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру, включая носителей казахского языка. Модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий правила сообщества, а в рамках соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах.

Согласно отчету, в первом квартале 2025 года в Казахстане:

— Более 1,4 миллиона видеороликов удалено за нарушение правил сообщества.

— 99% роликов из общего количества устранено платформой проактивно, то есть — еще до того, как на них пожаловались.

— 96% роликов удалено в течение 24 часов после публикации, что выше средних показателей по миру.

За весь прошлый год в Казахстане было удалено более 6,5 миллионов видеороликов.

В тоже время, за первый квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением правил сообщества:

— Удалено более 211 миллионов видеороликов.

— 99% видеоконтента удалено проактивно.

— 94,3% роликов удалено в течение 24 часов после публикации.

За этот период времени более 87% от общего объема удаленного контента удалено за счет автоматических технологий модерации, что стало самым высоким показателем за все время. Помимо этого, технологии модерации TikTok помогли еще оперативнее идентифицировать контент прямых трансляций, нарушающий правила сообщества: в первом квартале было приостановлено 19 миллионов прямых трансляций, что на 50% больше, чем в предыдущем квартале.

Также платформа продолжает активно инвестировать в цифровое благополучие своих пользователей. В рамках этой работы TikTok представил новую функцию медитационных пауз в ночное время, призванную помочь пользователям расслабиться перед сном. Новый функционал появился у всех пользователей, а для несовершеннолетних он будет включен по умолчанию. Теперь, если пользователь младше 18 лет использует TikTok после 22:00, в его ленте рекомендаций появится полноэкранное медитационное упражнение, которое поможет настроиться на сон. В случае дальнейшего использования платформы появится второй, более настойчивый призыв сделать паузу. Для взрослых функция также доступна: ее можно активировать вручную в настройках экранного времени.