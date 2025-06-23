ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления

Министерство внутренних дел Казахстана запустило новый проект — интерактивный помощник следователя.

Целью нововведения является повышение качества и скорости расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему «Единый реестр досудебных расследований», он помогает следователям автоматизировать рутинную работу, передает Zakon.kz.

Новая система умеет: переводить речь в текст; сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия; предлагать уточняющие вопросы для допросов; автоматически формировать процессуальные документы. Кроме того, ИИ включает четыре ключевых модуля: планирование расследования; обработка показаний; подготовка документов; аналитика и прогнозы.

Правоохранители уверены, что проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы. Так, Управление полиции района Есиль Астаны использует систему в тестовом режиме уже с 19 июня 2025 года. Далее планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.