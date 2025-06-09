На Петропавловской ТЭЦ-2 состоялся опытно-промышленный запуск новой дымовой трубы

Основная цель испытаний - измерение технических характеристик и настройка автоматизированной системы мониторинга дымовых газов.

4 июня на Петропавловской ТЭЦ-2 проведен опытно-промышленный запуск дымовой трубы № 1. Ее высота составляет 180 метров — на 30 метров выше существующих труб станции. Новая дымовая труба повысит надежность производства электрической и тепловой энергии Петропавловской ТЭЦ-2.

«В рамках проекта планируем завершить работы по переключению оборудования и нанесению маркировочной окраски, после чего введем дымовую трубу в промышленную эксплуатацию», — отметил директор Петропавловской ТЭЦ-2 Дмитрий Захаров.

Напомним, заливка ствола дымовой трубы началась 5 августа 2024 года, строительство было завершено в рекордные сроки — за 73 дня, последний куб бетона залили 16 октября 2024 года. После демонтажа опалубки были смонтированы защитный колпак, ходовая лестница, светофорные площадки, балконы, наружное освещение, молниезащита. Высота ствола составляет 180 м, что на 30 м выше действующих дымовых труб № 2 и 3.

В марте 2025 года приступили к устройству подзольного помещения дымовой трубы, нанесли антикоррозийную защиту внутри ствола, а также переключили магистральный газоход с 1 по 4 котлоагрегаты. Кроме того, установили автоматизированную систему мониторинга выбросов в окружающую среду.

Новая дымовая труба повысит надежность производства электрической и тепловой энергии Петропавловской ТЭЦ-2.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященный информационным технологиям в промышленности и энергетике.