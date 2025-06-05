Elcore Kazakhstan расширяет линейку IT-решений благодаря партнерству с HPE

Elcore Distributor AG стал официальным дистрибутором Hewlett Packard Enterprise на территории Казахстана.

Международный IT-дистрибьютор Elcore Distribution объявил о получении статуса официального дистрибутора Hewlett Packard Enterprise (HPE) на территории Казахстана.

Hewlett Packard Enterprise является одним из ведущих поставщиков IT-решений. В линейке вендора — суперкомпьютеры, системы хранения данных, сетевое оборудование, конвергентные системы. Компания уделяет особое внимание высокопроизводительным вычислениям, ИИ и гибридным облачным решениям.

«Это важный этап в развитии нашего присутствия в регионе и новых возможностей для совместного бизнеса. Мы готовы поддерживать наших заказчиков на каждом этапе — от консультаций и подбора решений до сопровождения проектов и совместных инициатив. Уверены, что это партнерство станет надежной опорой для роста наших партнеров и укрепит позиции HPE в Казахстане», — отметила директор Elcore Distribution KZ Назгуль Таимова.

«Мы всегда говорим о важности партнерской экосистемы. Мы фокусируемся на активной работе с партнерами, и совместно с ними ведем наших клиентов к успеху. Hewlett Packard Enterprise рассматривает отношения с дистрибьюторами как фундаментальную часть своей стратегии развития. Мы выражаем благодарность нашим партнерам и подчеркиваем взаимную выгоду и доверие», — говорят представители HPE.