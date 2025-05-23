В Казахстане наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь

АЗРК установило предварительные признаки нарушения.

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов рассказал о ходе проверки в отношении операторов сотовой связи. Их подозревали в сговоре, передает Zakon.kz.

«Все мы являемся пользователями сотовой связи. Мы провели аналитику. За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено. С нами сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах», — заявил Болат Самбетов.

Он добавил, что ведется аналогичное разбирательство в отношении Beeline.