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    В Казахстане наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь

    АЗРК установило предварительные признаки нарушения.

    23 мая 2025 12:30, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов рассказал о ходе проверки в отношении операторов сотовой связи. Их подозревали в сговоре, передает Zakon.kz.

    «Все мы являемся пользователями сотовой связи. Мы провели аналитику. За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено. С нами сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах», — заявил Болат Самбетов.

    Он добавил, что ведется аналогичное разбирательство в отношении Beeline.

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