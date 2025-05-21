Более 390 казахстанских стартапов представлено на Dealroom.co

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, официально представившей свою стартап-экосистему на одном из ведущих мировых источников данных о стартапах и инвестициях.

На Dealroom.co уже размещено 393 казахстанских стартапа, работающих в сферах искусственного интеллекта, финтеха, образования, здравоохранения, агротехнологий и кибербезопасности.

«Присутствие на Dealroom.co уже усилило международную видимость наших стартапов. Мы наблюдаем устойчивый интерес со стороны инвесторов и аналитиков из более чем 40 стран, включая США, Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию и Сингапур. Казахстанские проекты попадают в фокус таких технологических хабов, как Амстердам, Лондон, Берлин, Стамбул и Калифорния. Сегодня на платформе представлены сотни резидентов Astana Hub, зафиксировано более 200 инвестиционных раундов, и это подтверждает, что стартап-экосистема Казахстана становится полноценной частью глобального инновационного ландшафта», — отметил Ескендир Амирхан, директор офиса международных отношений и инвестиций Astana Hub.

Для венчурных фондов, акселераторов и технологических корпораций Dealroom.co обеспечивает прямой доступ к структурированной информации о казахстанских стартапах — от команд на стадии pre-seed до зрелых компаний с экспортным потенциалом. Система агрегирует подробные данные о командах, треках финансирования, секторах и динамике роста, помогая принимать обоснованные инвестиционные решения.

Основанная в 2013 году в Амстердаме, Dealroom.co охватывает более 2 миллионов компаний по всему миру. Платформой пользуются правительства, корпорации, фонды и исследовательские центры. Среди ее партнеров — Google, Deloitte и другие организации из более чем 30 стран.

Официальная презентация казахстанского дашборда на Dealroom.co состоялась в рамках форума Digital Almaty 2025.