Контроль за SIM-картами ужесточают в Казахстане

На сайте «Открытые НПА» на публичном обсуждении до 23 мая находится документ МЦРИАП РК.

Проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, осуществляемым с применением номеров, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. Согласно предлагаемым изменениям, SIM-карты можно будет приобретать исключительно у операторов связи, а продажа через сторонние точки без удостоверения личности будет запрещена. Это позволит устранить возможность анонимного использования связи и значительно затруднит деятельность мошенников, передает Liter.kz.

Одновременно с этим операторы создадут специализированный Call-центр, куда абоненты смогут оперативно сообщать о подозрительных звонках или попытках обмана. Центр будет заниматься сбором и обработкой жалоб, а также оперативной передачей информации правоохранительным органам. Это решение направлено не только на выявление мошеннических схем и блокировку подозрительных номеров, но и на повышение цифровой грамотности населения.

Абоненты смогут обращаться в информационно-справочную систему оператора сотовой связи при получении подозрительных звонков. После рассмотрения обращения оператор, при необходимости, запросит дополнительные данные. В случае подтверждения жалобы абонентский номер будет заблокирован.

Предложенные меры связаны с устойчивым ростом числа случаев интернет-мошенничества, в том числе с использованием подменных и международных номеров.