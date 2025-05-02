Казахстанские фильмы теперь доступны на «Кинопоиске»

Ассортимент фильмов отечественного производства будет регулярно пополняться.

Фильмы, снятые при поддержке Министерства культуры и информации РК, стали доступны на видеосервисе «Кинопоиск». На платформе представлена специальная тематическая коллекция, включающая 17 фильмов. Это позволит зрителям познакомиться с актуальными и значимыми проектами казахстанского кинематографа, созданными при участии Центра поддержки национального кино. Среди представленных кинолент — «Время патриотов», «Каникулы off-line 2», «Дос-Мукасан», «Кажымукан», «SHULAMAH», «Братья», «Степной волк» и др.