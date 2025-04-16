Оплату метро по QR-коду без интернета запускают в Алматы

В метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда.

Альтернативный способ оплаты позволяет пассажирам оплачивать проезд посредством QR-кода без подключения к сети интернет. Это решение разработано с учетом особенностей подземной инфраструктуры и направлено на повышение удобства пользования метро, передает Liter.kz.

Чтобы оплатить поездку: откройте приложение ONAY! на телефоне, нажмите на кнопку QR-код внизу главной страницы, выберите «Сгенерировать QR-код» (он будет создан даже при отсутствии связи), поднесите QR-код к камере на турникете — система проверит баланс, и турникет откроется.

«Эта технология позволяет пассажиру регистрировать поездку с помощью динамически сгенерированного QR-кода, при этом доступ к интернету для мобильного приложения не требуется, приложение генерирует код в автономном режиме. Другими словами, если в привычном варианте статичный терминал генерирует QR и пользователь считывает его при помощи приложения, то в данном случае в приложении генерируется QR, и пассажир подносит его к камере для сканирования и получения доступа через турникет», — рассказали в ТОО «Транспортный холдинг города Алматы».

Алматинское метро является неотъемлемой частью транспортной среды города. Ежедневно метро перевозит более 100 тысяч пассажиров, из которых порядка 65% оплачивают проезд при помощи единых транспортных и льготных карт ONAY!. Оплатить проезд в метрополитене можно несколькими способами: с помощью жетона, банковской карты, проездной пополняемой смарт-картой метро, либо транспортной картой ONAY!. Все способы оплаты остаются доступными и будут действовать наряду с QR. Наряду с этим для удобства пассажиров станции метро будут оснащены дополнительным оборудованием.