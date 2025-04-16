Казахстан внедряет Performance-Based Navigation

Это шаг к модернизации аэронавигации и интеграции в мировое авиационное сообщество.

В Казахстане поэтапно внедряется система навигации, основанная на характеристиках (Performance-Based Navigation, PBN), которая призвана коренным образом изменить качество воздушных перевозок в стране. Проект реализуется РГП «Казаэронавигация» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO), в тесном взаимодействии с Комитетом гражданской авиации, Министерством транспорта РК, Авиационной администрацией Казахстана, авиакомпаниями и международными партнерами.

PBN основывается на использовании современных спутниковых технологий и точных навигационных стандартов. Это позволяет строить более прямолинейные маршруты, что сокращает время в полете, снижает расход топлива и, как следствие, уменьшает выбросы CO². Все это — шаги к устойчивому развитию авиационной отрасли в Казахстане.

Особую важность система приобретает для аэропортов, расположенных в сложных метео- и географических условиях, таких как Алматы, Усть-Каменогорск и др. Новые возможности навигации позволяют безопасно и эффективно заходить на посадку даже в труднодоступных регионах.

Модернизированная структура воздушного движения не только делает полеты безопаснее, но и увеличивает пропускную способность воздушного пространства. Это достигается без дополнительной нагрузки на диспетчеров и наземную инфраструктуру.

«Внедрение PBN — важный этап цифровой трансформации аэронавигационной отрасли Казахстана. Это позволит не только повысить уровень безопасности, но и обеспечит соответствие самым современным международным требованиям», — отметил генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Нуржан Ахметов.

На сегодняшний день процедуры PBN внедрены в терминальном воздушном пространстве аэродромов Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Усть-Каменогорска и Ушарала. В 2025 году планируется расширение системы на аэродромы Балхаша, Жезказгана, Кызылорды, Урджара и Шымкента. До 2030 года охват будет расширен на еще 12 аэродромов страны.

В терминальном пространстве и на аэродромах, где уже внедрены процедуры PBN, реализуется комбинированная модель, объединяющая преимущества навигации на основе характеристик (PBN) и традиционной навигации. Такой подход позволяет обеспечить максимальную безопасность и эффективность с учетом особенностей национального воздушного пространства и существующего парка воздушных судов.