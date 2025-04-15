Казахстанская музыка вернулась в соцсети: подписан соответствующий договор

В ноябре прошлого года казахстанцы столкнулись с тем, что музыка отечественных авторов исчезла из социальных сетей.

Ограничения были вызваны необходимостью соблюдения авторских прав. Международное и национальное законодательство требуют наличия договоров с авторами напрямую либо с организациями, представляющими их интересы. Без таких соглашений использование музыки на цифровых платформах невозможно. Окончание срока действия лицензионных соглашений повлекло временное ограничение к доступу казахстанских музыкальных произведений. На пресс-конференции в СЦК представители Министерства юстиции рассказали о переговорном процессе с компанией Meta для решения проблемы.

По словам председателя Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреевой, ведомство понимало, что речь идет не только о юридических нюансах. Это был вопрос принципиальной важности защиты интересов казахстанских авторов, исполнителей и правообладателей. Перед Министерством юстиции стояла задача по обеспечению законности использования музыкальных произведений в цифровой среде.

«Мы включились в переговорный процесс с заинтересованными сторонами. С участием Министерства культуры и информации были проведены переговоры с зарубежными партнерами и казахстанскими коллективными организациями. Цель переговоров — вернуть казахстанскую музыку в социальные сети. Министерство юстиции выступило связующим звеном между платформой Meta и организациями по коллективному управлению правами. В частности, мы вели переговоры, разъясняли нормы законодательства. Мы провели не одну онлайн-встречу с Meta. На постоянной основе вели телефонные переговоры не только с Meta, но и с организациями по коллективному управлению. Мы рады тому, что Meta и наши организации проявили открытость к диалогу и оперативно отреагировали на предложение Министерства юстиции. Сегодня мы рады сообщить, что такой договор подписан между Meta и Казахстанским авторским обществом. Достигнута договоренность, которая урегулировала использование музыкальных произведений казахстанских авторов и исполнителей в Instagram и Facebook. Музыкальный контент начал возвращаться в социальные сети с прошлой недели», — сказала спикер.

Глава Комитета по интеллектуальной собственности отметила, что обе стороны договора проявили зрелый и конструктивный подход. Компания Meta подтвердила готовность соблюдать авторское право и уважать интересы казахстанских авторов и правообладателей. Более того, она продемонстрировала стремление выстраивать партнерские отношения с государственными и профессиональными институтами. А Казахстанское авторское общество смогло обеспечить профессиональный подход в этом диалоге и внесло вклад в достижение договоренности.

По словам спикера, эта ситуация продемонстрировала готовность государственных институтов, правообладателей, международных компаний совместно решать сложные вопросы на основе закона, уважения, открытого диалога.

«На наш взгляд, это важный шаг к формированию правовой культуры в цифровой среде и пример того, как глобальные компании могут конструктивно работать с национальными институтами. Казахстан придает большое значение защите интеллектуальной собственности. Наша республика рассматривает вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности как часть национальной безопасности и основу для развития креативной экономики. Поддержка авторов, защита их прав, повышение правовой грамотности — работа, которую государство ведет системно и последовательно», — добавила Шолпан Абдреева.