Умные датчики научились «прослушивать» мосты

В КаздорНИИ начали применять мобильный измерительный комплекс нового поколения.

Дорожники в Казахстане начали «прослушивать» мосты с помощью мобильной технологии, которая выявляет скрытые дефекты без перекрытия дорог и применения спецтехники. В КаздорНИИ начали применять мобильный измерительный комплекс нового поколения. Эта технология позволяет проводить экспресс-мониторинг прямо на месте — за считанные минуты, передает Sputnik.

«Мы можем быстро оценить надежность конструкции, выявить скрытые дефекты и понять, нужно ли срочное вмешательство», — отметил руководитель управления мостовых и дорожных сооружений, phD докторант Кайсар Шалкар.

Измерительный комплекс нового поколения включает несколько типов датчиков. Среди них — акселерометры, которые регистрируют вибрации конструкции.

«Чтобы „пробудить“ мост и начать его „прослушивать“, достаточно обычных прыжков человека: конструкция выходит из равновесия, и датчики фиксируют ее реакцию. Если частота колебаний отклоняется от нормы, это сигнал о возможных повреждениях», — рассказали в институте.

Другой ключевой элемент — тензодатчики. Они измеряют деформации, что особенно важно, если балка моста пострадала, например, от удара негабаритного транспорта.

«Экспресс-диагностика уже доказала свою эффективность и может стать новым стандартом технического контроля на объектах транспортной инфраструктуры страны», — убеждены в КаздорНИИ.

Новые данные будут поступать в разработанную Институтом систему управления эксплуатацией мостов. Она не только сохраняет цифровые результаты обследований, но и будет включать 3D-модели мостов, над созданием которых также работает Институт.

В Казахстане насчитывается более 3,5 тысяч мостовых сооружений, которые, по словам экспертов, должны обследоваться каждые пять лет, а старые объекты — каждые три года.