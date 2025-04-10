В состав участников включат правоохранителей и органы национальной безопасности.

Поправками расширяется состав участников антифрод-центра. В него включат правоохранителей и органы национальной безопасности. Совместно с органами уголовного преследования они смогут использовать функционал антифрод-центра для противодействия противоправным операциям в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса, криптоторговли и других, передает Kazpravda.kz.

Также закрепляется возможность предоставления ограниченного перечня финансовых услуг лицам, находящимся в базах данных антифрод-центра. Сам он будет интегрирован с базами данных операторов связи для подтверждения зарегистрированного абонентского номера за абонентом в целях противодействия телефонному мошенничеству.

Кроме того, вводится обязательная биометрическая идентификация при заключении договора оказания услуг связи с абонентом сотовой связи.

Компетенции уполномоченного органа в области связи расширяются в части утверждения правил ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (SIM-боксов). При этом их применение будет разрешено только для операторов связи, обладающих лицензией на предоставление услуг в области связи.