Олжас Бектенов поручил создать единую цифровую экосистему туризма

Сервис позволит объединить всех участников рынка и гарантировать туристам доступ к качественным и надежным услугам.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова уделено внимание вопросам цифровизации туристской отрасли. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Премьер-министр подчеркнул важность создания единой цифровой экосистемы туризма.

«Немаловажным аспектом успешного развития отрасли является цифровизация. Назрел вопрос создания единой цифровой экосистемы туризма. Поэтому создание приложения TravelStan весьма актуально. Сервис позволит объединить всех участников рынка и гарантировать туристам доступ к качественным и надежным услугам. В прошлом году стартовал проект „Your tourist pass“. Этот инструмент через сканирование QR-кода позволяет обеспечить единый доступ на национальный туристский портал, миграционный сервис eQonaq, сервисы такси и другие полезные ресурсы. Мы также видим хорошие результаты пилотной эксплуатации инструмента „Tax Free“, который широко используется во многих странах мира», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в трехмесячный срок утвердить детальный план мероприятий по созданию единой цифровой экосистемы туризма. Особое внимание необходимо уделить оцифровке генеральных планов курортных зон и природных парков. Вместе с тем отмечена необходимость разместить QR-коды доступа на национальный туристский портал в аэропортах, на вокзалах и погранпереходах, местах скопления туристов.

Также перед Министерством туризма и спорта совместно с Министерством финансов поставлена задача по выработке алгоритма внедрения механизма «Tax Free». Этот инструмент должен быть оцифрован и автоматизирован для удобства туристов, особенно механизм возврата средств в аэропортах.

Отдельное внимание уделено визовому вопросу. Поручено продвигать Neo Nomad Visa, полностью оцифровав процедуры подачи заявок. Министерству туризма и спорта совместно с министерствами культуры, иностранных дел — обеспечить проведение активной информационной кампании внутри страны и за рубежом о туристском потенциале Казахстана.