В Бишкеке построят IT-хаб для обучения госслужащих

Корейская сторона выделит на реализацию проекта 14 миллионов долларов для создания цифровой инфраструктуры.

В Бишкеке построят современный IT-хаб, где будут обучаться и повышать квалификацию госслужащие — до 5 тысяч человек в год. Объект расположится в верхней части столицы Кыргызстана. Землю уже определили, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Работы ведутся совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Об этом рассказал министр цифрового развития КР Азамат Жамангулов, передает Sputnik.