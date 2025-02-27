Разработать четкие критерии предпринимательской деятельности блогеров предлагает депутат

Соответствующий депутатский запрос Ерлан Саиров озвучил на пленарном заседании мажилиса.

Депутат мажилиса Ерлан Саиров предлагает разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений. Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал, что закон и порядок — это высшие ценности нашего общества, которые необходимы, чтобы защищать права и свободы граждан, передает Kazpravda.kz.

«В последнее время в социальных сетях участились незаконные действия со стороны онлайн-организаторов лотерей, так называемых коучеров-инфлюенсеров. Они продают билеты и квитанции, проводят незаконные лотерейные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Такие гивы, как принято это называть, то есть сомнительные акции — являются незаконными. За последний год выявлено 106 фактов по незаконной организации лотерей и розыгрыша ценных призов. Правонарушители оштрафованы на общую сумму более 46 миллионов тенге. Незаконная лотерейная активность в социальных сетях сохраняется на высоком уровне», — отметил мажилисмен.

Он констатировал, что в Казахстане сложилась прослойка новых лидеров мнения, именуемая «инфлюенсерами, коучерами», соцсети которых заполнены видеоматериалами с платными курсами, рекламой товаров, услуг, магазинов, кафе.

«Некоторые из них в социальных сетях постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, публикуют фотографии дорогих вилл, суперкаров и других атрибутов богатства. При этом насаждают в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом. При этом у Министерства финансов имеются закономерные вопросы об уплате соответствующих налогов этими гражданами. Налоги должны платить все. Принцип „закон суров, но это закон“ касается всех граждан», — считает депутат Саиров.

Он напомнил, что в соответствии с законом «Об онлайн-платформах» инфльенсеры, которые получают доходы, обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей, идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.

«На основании сказанного считаю необходимым организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан, разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования, а также усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий», — сказал Саиров.