Номера с 870 могут оставить казахстанцев без денег
Мошенники используют их для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами.
АО «Государственная техническая служба» предупредила о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870. Этот телефонный код принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, воздухе и удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами, передает Liter.kz.
Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:
+870 — общий код доступа к сети (SNAC).
+871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).
+872 — Тихоокеанский регион (POR).
+873 — Индийский океан (IOR).
+874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).
В ведомстве отметили, телефонный код +870 является общим, и он используется, когда неизвестно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.
«Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными! Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт. Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию», — заявили в ведомстве.