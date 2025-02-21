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    Номера с 870 могут оставить казахстанцев без денег

    Мошенники используют их для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами.

    21 февраля 2025 12:16, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Безопасность

    АО «Государственная техническая служба» предупредила о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870. Этот телефонный код принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, воздухе и удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами, передает Liter.kz.

    Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:

    +870 — общий код доступа к сети (SNAC).
    +871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).
    +872 — Тихоокеанский регион (POR).
    +873 — Индийский океан (IOR).
    +874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).

    В ведомстве отметили, телефонный код +870 является общим, и он используется, когда неизвестно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.

    «Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными! Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт. Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию», — заявили в ведомстве.

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