Олжас Бектенов призвал авиакомпании отдавать приоритет казахстанским IT-решениям

Руководитель правительства призвал руководителей авиакомпаний оказывать поддержку местным проектам.

На заседании правительства рассмотрели вопросы внедрения цифровых разработок в авиационной сфере. О текущем состоянии цифровизации отрасли доложил вице-министр МЦРИАП Дмитрий Мун. Также выступили директор IT-компании онлайн-бронирования и покупки авиа и ж/д билетов Еркебулан Нуржакыпов и директор компании, которая разрабатывает цифровые сервисы для улучшения комфорта пассажиров и увеличения доходности авиакомпаний за счет внедрения современных мультимедийных и коммерческих решений на борту, Тахир Исаков, передает Kazpravda.kz.

Представители IT-компаний презентовали собственную разработку — программно-аппаратный комплекс для торговли и развлечений на борту, включающий медиа-сервер, веб-приложение и приложения для пассажиров и бортпроводников. Он позволяет авиакомпаниям, не обладающим встроенной системой развлечений, развернуть портативную систему торговли и развлечения на борту с широким функционалом и обеспечить доступ пассажиров к развлекательному контенту и услугам без необходимости подключения к интернету. Пассажиры смогут заказывать еду, напитки, товары, бронировать услуги и получать актуальную информацию о рейсе. Платформа интегрирована с системами авиаперевозчиков, обеспечивая аналитику и персонализацию предложений.

На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями для пилотного запуска. Также разрабатывается продукт для кейтеринговых компаний с акцентом на автоматизацию торговли. Планируется активное продвижение на рынках СНГ и Юго-Восточной Азии.

Олжас Бектенов отметил популярность таких IT-продуктов у населения. Руководитель правительства призвал оказывать поддержку казахстанским проектам.

«Надо поддержать, в том числе этот проект. Я обращаюсь к присутствующим у нас руководителям наших авиакомпаний, попрошу поддержать именно нашего казахстанского производителя цифровых продуктов. Что касается экспорта, если у вас есть план по выходу на рынки СНГ, Юго-Восточной Азии, Министерству торговли надо будет посмотреть вопросы экспортной поддержки», — подчеркнул премьер-министр.

Министерству транспорта совместно с Министерством цифровизации дано поручение усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в отрасли через цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта.