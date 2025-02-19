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    30 новых сейсмостанций появится в Алматы в 2025 году

    Аким Досаев подписал соглашение с КНР.

    19 февраля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Алматы повышает уровень сейсмобезопасности. Для этого налаживают активное сотрудничество с агентством по землетрясениям КНР, которое посетил аким Досаев в рамках поездки в Китай. В рамках визита было подписано соглашение между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана и Институтом геофизики CEA. Документ предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях, передает Sputnik.

    Это позволит казахстанским и китайским специалистам оперативно обмениваться данными в режиме реального времени.

    К слову, в Алматы уже функционирует 28 станций для раннего предупреждения о землетрясениях, в планах — установка еще 70. В 2025 году ожидается запуск 30 новых станций.

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