30 новых сейсмостанций появится в Алматы в 2025 году

Аким Досаев подписал соглашение с КНР.

Алматы повышает уровень сейсмобезопасности. Для этого налаживают активное сотрудничество с агентством по землетрясениям КНР, которое посетил аким Досаев в рамках поездки в Китай. В рамках визита было подписано соглашение между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана и Институтом геофизики CEA. Документ предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях, передает Sputnik.

Это позволит казахстанским и китайским специалистам оперативно обмениваться данными в режиме реального времени.

К слову, в Алматы уже функционирует 28 станций для раннего предупреждения о землетрясениях, в планах — установка еще 70. В 2025 году ожидается запуск 30 новых станций.