Хакер украл со счета казахстанской больницы 350 миллионов тенге

Сообщается, что средства уже вернули.

В мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу была совершена хакерская атака, в результате которой с ее счетов украдено 350 млн тенге. В полиции региона рассказали, что по данному факту было начато досудебное расследование. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения, передает Zakon.kz.

Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Ранее стало известно, что хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов, чтобы воровать деньги со счетов казахстанцев.