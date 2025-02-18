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    Хакер украл со счета казахстанской больницы 350 миллионов тенге

    Сообщается, что средства уже вернули.

    18 февраля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу была совершена хакерская атака, в результате которой с ее счетов украдено 350 млн тенге. В полиции региона рассказали, что по данному факту было начато досудебное расследование. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения, передает Zakon.kz.

    Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

    Ранее стало известно, что хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов, чтобы воровать деньги со счетов казахстанцев.

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