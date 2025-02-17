На севере Казахстана запускают систему дронов для мониторинга паводков

Премьер Олжас Бектенов проверил готовность региона к паводкам.

В Северо-Казахстанской области запускают систему дронов для мониторинга паводков. Они будут летать трижды в день для сбора данных с мест, которые подвержены паводкам. Премьер проверил Сергеевский и Петропавлоский гидроузлы. Первый — основной регулятор стока реки Есиль. На их ремонт и подготовку к паводковому сезону правительство выделило 278,5 млн тенге ($553 тысячи), передает Sputnik.

В Петропавловске восстановили работу насосной станции, которая отключилась во время паводков весной 2024 года. Планируют реконструировать за 71 млрд тенге ($141 млн) обходную петропавловскую дорогу, которая служит дамбой во время паводков. Также премьер провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду. Он поручил создать региональные комиссии для проверки готовности населенных пунктов к паводкам.