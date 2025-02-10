В Казахстане построят оптическую гипермагистраль Запад-Восток

Ее строительство позволит значительно увеличить объем передаваемых данных и обеспечит стране ключевую роль в международном транзите интернет-трафика.

6 февраля состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве в области строительства волоконно-оптической гипермагистрали и в области создания Центров обработки данных не ниже уровня TIER-3 для транзита и хранения международного трафика между МЦРИАП РК и «Freedom Telecom Holding Ltd.». Реализация этих инициатив обеспечит стране альтернативный маршрут для международного транзита данных между Европой и Восточной Азией, повысит конкурентоспособность Казахстана в сфере цифровых услуг и создаст условия для привлечения ведущих мировых IT-компаний.

Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток позволит значительно увеличить объем передаваемых данных и обеспечит Казахстану ключевую роль в международном транзите интернет-трафика. Этот проект направлен на снижение задержек при передаче данных, повышение скорости соединения и создание альтернативного маршрута для транзита трафика между Европой и Азией. Завершение строительства гипермагистрали ожидается в 2026 году.

Это особенно важно для облачных технологий, финансовых операций, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также строительство гипермагистрали способствует привлечению международных клиентов, включая крупные IT-компании, телекоммуникационные корпорации и финансовые учреждения, заинтересованные в быстром и безопасном транзите данных.

Одним из ключевых элементов развития цифровой инфраструктуры Казахстана является строительство современных центров обработки данных, что позволит аккумулировать контент, а также обеспечит связность трафика. Эти центры будут соответствовать международному стандарту Tier-III, что гарантирует высокий уровень надежности, безопасности и бесперебойной работы.

Подписание меморандума по проектам «Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток» и «Создание ЦОД не ниже уровня Tier-III» является стратегически важным шагом для Казахстана в сфере цифрового развития. Благодаря этим инициативам страна сможет увеличить долю транзита международного трафика и создать надежную инфраструктуру хранения данных.

Финансирование проектов осуществляется за счет частных инвестиций.