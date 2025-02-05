Транспортная отрасль Казахстана на пути трансформации

Интернет на трассах, беспилотники и электромобили — что еще планируется реализовать?

Меры по обеспечению интернетом на трассах республиканского значения и реализации инновационных проектов в транспортной отрасли обсудили в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. На сегодня, по информации Жаслана Мадиева, цифровая трансформация автодорожной отрасли Казахстана нацелена на создание безопасной и комфортной транспортной среды для граждан.

В настоящее время работа ведется по следующим направлениям:

— обеспечение доступа к интернету на дорогах;

— цифровизация государственных услуг;

— реализация инновационных проектов через Astana Hub.

В части инфраструктуры ведется работа по охвату интернетом автомобильных дорог. В 2024 году были завершены выездные обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определением участков без интернета. В результате на первом этапе будет установлено 243 антенно-мачтовых сооружения вдоль республиканских дорог. Для этого уже получены положительные заключения экспертизы по 104 антенно-мачтовым сооружениям.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в 2027 году мобильным интернетом будет охвачено 100% республиканских и областных дорог. Кроме того, в отрасль уже проникает искусственный интеллект. Например, активно ведутся работы по диагностике автодорог с помощью ИИ. Системой Smart Road Diagnostic System в 2024 году диагностировано 15 тыс. км автодорог на ровность и колейность. Компания является резидентом Astana Hub.

В автодорожной отрасли оказывается три государственные услуги, полностью в электронном формате. Например, ранее машины с перегрузом фиксировалось датчиком веса, отдельно камера делала фото, и инспектор останавливал машину для оформления нарушения на протоколе в бумажном виде. В текущем году планируется исключить человеческий фактор, протокола будут оформляться автоматически. Для этого уже внесены изменения в административный кодекс, проводятся интеграционные работы.

Принимаемые меры позволят сократить количество транспортных инспекторов на автодорогах, снизить коррупционную составляющую, а также увеличить сроки эксплуатации дорог и уменьшить аварийные ситуации с грузовыми авто.

Дополнительно Astana Hub активно поддерживает стартапы и компании, работающие в сфере автодорожных технологий, предоставляя им доступ к менторству, акселерационным программам и инвестициям. На сегодня в Astana Hub зарегистрировано 24 инновационных проекта, работающих в автодорожной и транспортной отрасли. Их выручка составила 15 млрд тенге, экспорт — 1 млрд тенге и создано более 1700 рабочих мест.

Жаслан Мадиев также отметил важность внедрения международного опыта в сфере использования беспилотного транспорта. В ряде стран, по его словам, уже успешно реализуются проекты, в рамках которых задействованы беспилотные транспортные средства. Сам рынок беспилотных транспортных средств имеет огромный потенциал. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ожидается его экспоненциальный рост. Ожидается, что к 2035 году рынок беспилотных транспортных средств составит $3 трлн, рост почти в 100 раз.

«Видится необходимость в системной поддержке развития рынка электромобилей. Для этого предлагается разработать программу по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей и стимулирующих мер для их приобретения. Например, в некоторых странах применяются скидки для парковок, платных дорог и разрешение на использование полосы общественного транспорта», — отметил министр.

Для привлечения в Казахстан глобальных игроков на рынке беспилотного транспорта предлагается создать соответствующие условия в несколько этапов. На первом — это регуляторная песочница, в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска. На следующем этапе, по мере успешности проекта, он будет запущен в Национальном масштабе.

«Запуск такой инициативы для беспилотного транспорта принесет Казахстану ряд стратегических преимуществ. В первую очередь, это привлечение международных компаний и инвестиций. Такие компании, как Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei, активно ищут страны с гибким регулированием для тестирования беспилотников», — добавил Жаслан Мадиев.

Это также позволит привлечь иностранные инвестиции в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей. К примеру, в ОАЭ регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта. Это будет способствовать и развитию локальных стартапов в сфере беспилотных технологий.

В результате реализации озвученных инициатив Казахстану получится укрепить статус регионального технологического хаба.