Почти полторы тысячи некорректных транзакций «никому не нанесли ущерба»

Кратковременные технические сбои в Межбанковской системе платежных карт не оказали на рынок существенного воздействия, считают в Нацбанке.

Специалисты Национальной платежной корпорации Нацбанка в ответ на многочисленные обращения СМИ рассказали о природе сбоев в переводах и платежах с карты на карту, которые произошли 1 февраля 2025 года. Известно, что 1 февраля с 21:49 произошли кратковременные технические сбои, затронувшие работу отдельных элементов инфраструктуры. Система была вскоре восстановлена, передает Sputnik.

«Держателям карт не нанесено финансового ущерба. Транзакции, которые были некорректно обработаны, оперативно урегулировали банки второго уровня. Всего было урегулировано 1415 транзакций, это 0,06 процента от суточного объема операций за 1 февраля 2025 года», — сообщили в Национальной платежной корпорации Нацбанка Казахстана.

Межбанковская система платежных карт была введена в промышленную эксплуатацию в Казахстане в июне 2022 года. Система создана для обработки межбанковских транзакций с использованием платежных карт внутри Казахстана. Разработка велась в тесном сотрудничестве с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay (МПС), а также с банками-участниками рынка платежных карт.