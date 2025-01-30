Самрук-Казына и Polynome Group будут развивать ИИ в Казахстане

Глава фонда Нурлан Жакупов встретился с основателем технологической компании Polynome Group Александром Ханиным.

Практические шаги по внедрению продуктов искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики Казахстана обсудили глава Самрук Казына Нурлан Жакупов и основатель технологической компании и венчурного фонда Polynome Group Александр Ханин. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

У технологической компании Polynome Group обширный охват деятельности, который включает: Polynome Research (провайдер услуг в области исследований в сфере ИИ); Polynome Ventures (Венчурный фонд объемом $100 млн); Polynome Academy (образовательная платформа); Polynome AI (компания B2B/B2G). Кроме того, компания организует одну из самых престижных конференций по искусственному интеллекту на Ближнем Востоке.