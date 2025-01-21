Казахстан поднялся в рейтинге стран по скорости мобильного интернета

Сервис Speedtest Global Index, специализирующийся на анализе скорости интернета по всему миру, опубликовал итоги за декабрь 2024 года.

В рамках исследования оценивалась средняя скорость мобильного интернета и широкополосного доступа в 200 городах 154 стран мира. Основными критериями стали скорость загрузки и выгрузки данных, что позволило объективно определить лидеров и аутсайдеров в этой сфере. Согласно обновленным данным, Казахстан поднялся на одну позицию в рейтинге по скорости мобильного интернета и теперь занимает 57 место. Средняя скорость загрузки в стране составила 53,76 мегабита в секунду, что позволило опередить Японию, расположившуюся на 58 месте с показателем 53,54 мегабит в секунду. Этот результат демонстрирует стабильное развитие мобильной инфраструктуры в Казахстане, хотя до мировых лидеров пока далеко, передает Alfa.kz.

В категории фиксированного широкополосного интернета Казахстан занимает 88е место с показателем 73,67 мегабит в секунду. Это указывает на необходимость дальнейшего улучшения технологий и инфраструктуры для сокращения разрыва с ведущими странами.

Тройка мировых лидеров по скорости мобильного интернета осталась неизменной. Первое место уверенно удерживают Объединенные Арабские Эмираты с показателем 453,87 мегабит в секунду. На втором месте — Катар (383,5 мегабит в секунду), а на третьем — Кувейт (257,3 мегабит в секунду). Самый медленный мобильный интернет зафиксирован в Афганистане, где средняя скорость загрузки составляет лишь 8,2 мегабит в секунду.

Эксперты отмечают, что в Казахстане, несмотря на прогресс в мобильной связи, фиксированный интернет требует значительных инвестиций и модернизации. Подобные рейтинги служат важным ориентиром для операторов связи и государственных органов, демонстрируя текущий уровень развития и определяя направления для улучшения.