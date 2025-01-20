Более 100 сел получат доступ к интернету по технологии FWA

Новый подход в строительстве сетевой инфраструктуры позволяет передавать данные на скорости от 200 −300 Мбит/с, покрывать большие территории и обеспечивать стабильное соединение даже при увеличении количества пользователей.

В рамках пилотного проекта по технологии фиксированного беспроводного доступа (FWA) в стране более 100 сел получат доступ к Интернету. Одним из первых к услугам подключили село Сарыбай би Алматинской области. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на месте смог оценить все преимущества нового подхода в интернетизации сельских населенных пунктов и поговорить с жителями села.

Ранее жители Сарыбай би пользовались интернетом по устаревшей технологии ADSL, которая ограничена по скорости и качеству соединения. Новый подход в строительстве сетевой инфраструктуры позволяет передавать данные на скорости от 200 -300 Мбит/с, покрывать большие территории и обеспечивать стабильное соединение даже при увеличении количества пользователей.

105 домов села подключились к новой технологии и уже успели оценить все преимущества и возможности нового подхода и в настоящее время активно подают заявки на подключение.

«Самое главное преимущество этой технологии — стабильный высокоскоростной интернет без необходимости прокладки дорогостоящей оптической сети. Это новый подход для цифровизации казахстанского села. На примере Сарыбай би мы убедились в состоятельности и перспективности технологии FWA на базе 5G. Теперь у жителей этого села и, я надеюсь, и других похожих населенных пунктов появится возможность пользоваться всеми современными сервисами и онлайн-услугами», — отметил Жаслан Мадиев.

Казахтелеком в лице новой «дочки» «Ауылтелеком» по итогам успешных испытаний планирует внедрить свою разработку и в других селах республики. Новая технология подключена в семи селах и охватывает более 200 домохозяйств. В 2025 году планируется подключить более 100 сел, обеспечив современным интернетом более 10 000 жителей сельских населенных пунктов.

«Ауылтелеком сейчас работает над тем, чтобы определить оптимальные технологии и предоставить жителям сел доступ к качественному интернету. Тестирование в селе Сарыбай би показывает, что современные беспроводные технологии могут эффективно решать задачи высокоскоростного подключения к сети интернет в сельской местности», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.